В Сирии беспилотники "Орион" более 40 раз применили против террористов

В субботу информагентства со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе страны сообщили, что в ходе испытаний в Сирии российские беспилотники "Орион" за все время выполнили более 40 вылетов для нанесения ударов по объектам и позициям международных террористов.

Ранее о том, что новейший беспилотник в ударном варианте в 2019 году был испытан в этой ближневосточной стране говорил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Напомним, что в конце декабря прошлого года на коллегии Минобороны РФ он также заявил, что Вооруженные силы России получают ударные беспилотники.

"В ВКС начали поступать первые современные комплексы с разведывательно-ударными беспилотными летательными аппаратами средней дальности "Иноходец" и "Форпост", - сказал тогда министр.

Объясним, какое отношение эти слова имеют к "Ориону". Дело в том, что данный аппарат был разработан компанией "Кронштадт" в рамках программы "Иноходец". Он относится к классу средневысотных беспилотников с большой продолжительностью полета. Из открытых источников известно, что максимальная взлетная масса "Ориона" - 1 150 кг. Он может находиться в воздухе целые сутки, держать крейсерскую скорость в 200 км/ч и подниматься на высоту до 7 500 метров.

Согласно материалам компании-разработчика, "Орион" оборудован тремя точками подвески авиационного вооружения - двумя под консолями крыла и одной под фюзеляжем. Максимальная масса его боевой нагрузки может достигать 200 килограммов. Сообщалось, что этот беспилотник способен применять до пяти корректируемых авиабомб в 20 и 50 кг, авиабомбы весом до 100 кг и нести до четырех управляемых ракет.

В конце прошлой недели стало известно, что до конца 2022 года планируется завершить испытания перспективного беспилотника радиолокационной разведки, созданного и на базе "Ориона". Тогда же ТАСС со ссылкой на свой источник сообщило, что новый дрон сможет наблюдать за различными морскими и наземными целями. А еще - проводить техническую разведку зенитных ракетных систем, комплексов ПВО-ПРО, выполнять функции целеуказания для ударных беспилотников и передавать данные для роя дронов.

Не исключено, что этот беспилотник также включат в разведывательно-ударный контур единой системы управления тактического звена Сухопутных войск.