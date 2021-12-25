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25.12.2021 11:55
Рубрика: Культура

"Васса Железнова" вернется в репертуар МХАТ им.Горького

Текст: Наталья Соколова
Спектакль, в котором президент театра Татьяна Доронина, играла в главной роли, возвращается на сцену МХАТа. 25 января 2019 года она вышла на сцену в "Вассе Железновой" в последний раз и больше в театр не возвращалась.
Актрисы Елена Коробейникова в роли Людмилы и Татьяна Доронина (слева) в роли Вассы Железновой в сцене из спектакля "Васса Железнова" Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости Актрисы Елена Коробейникова в роли Людмилы и Татьяна Доронина (слева) в роли Вассы Железновой в сцене из спектакля "Васса Железнова" Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
Актрисы Елена Коробейникова в роли Людмилы и Татьяна Доронина (слева) в роли Вассы Железновой в сцене из спектакля "Васса Железнова" Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Роль Вассы в возвращенном спектакле исполнит Лидия Матасова. О том, что спектакль восстановят, генеральный директор МХАТа им.Горького Владимир Кехман рассказывал в интервью "РГ" в ноябре этого года: "Во МХАТе им.

Фото: Пресс-служба Детского ледового театра.
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Горького нет ни одного спектакля по пьесе Горького! Как такое возможно? Мы смотрим, что можно восстановить из успешных спектаклей, которые шли при Дорониной: "Васса Железнова", "На дне", "Белая гвардия", "Гамлет". Просматриваем реквизит, декорации, костюмы. Мы не гонимся за количеством. Начнем с "Вассы". 25 января будет премьера". Владимир Кехман знает, кто может объединить два МХАТа - Российская газета (rg.ru)

"Васса Железнова" - пьеса о том, как рушится большая семья, как жажда наживы может уничтожить самые благородные порывы, предвосхищение и предчувствие революции, написана Максимом Горьким в 1910 году, а позже была переработана им в 1935 году. Васса - владелица пароходной компании, миллионер. Прототипом главной героини пьесы стала вдова нижегородского пароходчика и домовладельца купчиха Мария Капитоновна Кашина. Железнову играли многие известные актрисы: в Театре Красной Армии - Фаина Раневская, в БДТ - Светлана Крючкова, в МХТ им.Чехова - Марина Голуб.

Какой будет Васса в восстановленном спектакле 2022 года во МХАТе? Большая любовь будет сочетаться в ее характере с отчаянием смертного греха, считает заслуженная артистка России и Карелии Лидия Матасова, исполнительница главной роли. Ее Васса - прообраз России, перенесшей великие потрясения. "Матери - все удивительные, и мученицы великие! Страшен им будет Господень суд…", - говорит Васса.

Ожидается, что на премьеру может прийти президент театра Татьяна Доронина.

Культура Театр Драматический театр

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