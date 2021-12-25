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25.12.2021 14:05
Рубрика: Власть

Володин рассказал о вступающих в силу в январе законах

Текст: Татьяна Замахина
В уходящем году Государственная Дума приняла много важных для россиян законов. Некоторые из них вступают в силу в первом месяце нового 2022 года. Какие - конкретизировал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Спикер написал о значимых решениях - увеличении материнского капитала, налоговом вычете на спорт, "приземлении" IT-гигантов и ряде других.

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- Материнский капитал будет индексироваться по фактической, а не прогнозной инфляции. Размер этой выплаты будет ежегодно пересматриваться 1 февраля.

- Увеличится число семей, которые смогут получить ежемесячное пособие на первого и второго ребенка до трех лет. Такая выплата положена, если среднедушевой доход меньше двух прожиточных минимумов для трудоспособного населения в регионе.

- Вырастет и сам размер пособия. Он будет равен прожиточную минимуму для детей на тот год, когда семья обратилась за выплатой.

- С Нового года вводится налоговый вычет на спорт. Граждане смогут возместить 13% от потраченных средств на фитнес или иные спортивно-оздоровительные услуги.

- в январе вступает в силу и закон об информировании россиян о положенным им льготам. Такие сведения будут предоставляться гражданам при посещении органов власти и местного самоуправления, а также МФЦ. Пока они могут это сделать через портал "госуслуги" и по бесплатному номеру.

- В беззаявительном порядке начнут оформлять страховые и социальные пенсии по инвалидности. Не нужно будет писать заявление и на социальные доплаты к пенсии, например, до уровня прожиточного минимума.

- Пенсионный фонд будет раз в три года уведомлять женщин с 40 лет и мужчин с 45 лет о том, как происходит формирование их пенсии.

- IT-гиганты будут обязаны "приземлиться: открыть в России своих представительства, если суточная аудитории интернет-компании составляет более 500 тыс. человек.

- Будут защищены права людей, не желающих проходить биометрию. "Если гражданин не хочет использовать такие персональные данные для идентификации, это не сможет стать основанием для отказа в предоставлении государственных и муниципальных услуг", - пояснил Вячеслав Володин.

Володин обсудил с руководителями фракций планы работы на 2022 год

- Центробанк сможет ограничивать выдачу необеспеченных потребительских кредитов и займов, что позволит защитить людей от попадания в "долговую ловушку", а также сохранить свои средства, указал председатель Госдумы. Дело в том, что 30% граждан, имеющих кредит, отдают более 80% своего дохода- и в итоге попадают в финансовую зависимость.

- Вводится запрет на работу зоопарков, цирков зооцентров, дельфинариев и океанариумов без лицензии. Это позволит обеспечить содержание животных в должных условиях.

- Также в январе начнет действовать единый номер вызова экстренных служб - 112. Звонки будут бесплатными. К тому же обратиться за помощью можно при отрицательном балансе.

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