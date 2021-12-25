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25.12.2021 04:29
Рубрика: Общество

Врач посоветовал аллергикам мыть искусственную ель перед установкой

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Новый год у аллергиков сложное время, так как аллергию могут спровоцировать многие традиционные новогодние атрибуты. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Фото: iStock
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По его словам, аллергию вызывают ель и другие хвойные. Причина кроется в пыльце, смоле и эфирных маслах. "Еще чаще аллергию вызывают синтетические елки, поскольку не все изготавливаются из качественных и безопасных материалов", - цитирует РИА Новости врача. Кроме того, если ель хранилась весь год не очень герметично, то прибавляется пыль с пылевыми клещами.

Тяжельников отметил, что искусственную ель стоит помыть перед установкой и дать ей обсохнуть. Также нужно чаще проветривать помещение. При покупке искусственного дерева следует попросить сертификаты, изучить состав ели. Елочные украшения тоже могут вызывать аллергию, поэтому не следует выбирать игрушки с сильным запахом.

Врач напомнил и об аллергенах на праздничном столе. Первые в списке цитрусовые. Аллергию также вызывают яйца, куриное мясо, морепродукты, ананас, ягоды, орехи, шоколад, какао. Тяжельников посоветовал тщательно выбирать новогоднее меню, исключая из него продукты, которые могут омрачить праздник. А при покупке готовых блюд - изучить их состав.

Людям, которые страдают аллергией, важно позаботиться о лекарствах, которые снимают приступы, и держать их при себе.

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