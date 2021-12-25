Вучич сообщил о планах попросить о дополнительных поставках газа из России

В ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным президент Сербии Александр Вучич намерен попросить о дополнительных поставках газа. Об этом сам Вучич сообщил в интервью телеканалу TV Prva.

Сербский лидер провел переговоры с российской стороной о поставке дополнительно более двух миллиардах кубометров газа ежегодно. "Газпром" информировал, что с января по ноябрь поставил в Сербию более чем в 1,5 раза больше газа, чем за весь предыдущий год.

В ноябре президент РФ Владимир Путин принял Александра Вучича в Сочи. По итогам переговоров сербский лидер сообщил, что цена на газ из России на ближайшие полгода по-прежнему составит 270 долларов за тысячу кубометров. Такая стоимость позволяет ежедневно экономить 8,6 миллиона долларов, передает РИА Новости.