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Вышел трейлер второго сезона мистической драмы с Гилевым "Пассажиры"

Новости
    25.12.2021, 13:22
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Сервис START показал на своем YouTube-канале трейлер (18+) второго сезона мистической драмы "Пассажиры".

Напомним, по центру истории - условный Харон, или психопомп, водитель такси, который помогает своим умершим пассажирам уйти в мир иной, предварительно разрешив последнюю проблему, ситуацию или недоделанное дело, которое их удерживают на Земле.

Тэглайн сезона - "Даже после смерти можно встретить настоящую любовь". В данном случае - актрису Чиповскую, как видим.

Премьера первого сезона состоялась в декабре прошлого года. В нем Хароном выступил Кирилл Кяро, в финале передав загробную баранку неприкаянному персонажу Сергея Гилева (брутальный казак из "Чик").

Премьера - текущей зимой. Точную дату нам скажут позднее.

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