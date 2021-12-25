За сутки в России подтверждено 24 946 случаев COVID-19 в 85 регионах

За последние сутки в России подтверждено 24 946 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронпвирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,1% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 2714

2 Санкт-Петербург 2072

3 Московская область 1431

4 Красноярский край 579

5 Свердловская область 571

6 Краснодарский край 561

7 Пермский край 560

8 Иркутская область 555

9 Челябинская область 539

10 Ростовская область 530

11 Самарская область 516

12 Нижегородская область 492

13 Алтайский край 475

14 Хабаровский край 457

15 Приморский край 447

16 Омская область 408

17 Воронежская область 403

18 Республика Башкортостан 379

19 Новосибирская область 376

20 Ленинградская область 349

21 Кемеровская область 345

22 Ставропольский край 341

23 Саратовская область 321

24 Волгоградская область 316

25 Пензенская область 300

26 Тверская область 296

27 Тюменская область 289

28 Вологодская область 281

29 Архангельская область 280

30 Ульяновская область 279

31 Владимирская область 264

32 Ярославская область 254

33 Липецкая область 252

34 Амурская область 244

35 Астраханская область 228

36 Тульская область 224

37 Забайкальский край 223

38 Кировская область 218

39 Белгородская область 215

40 Смоленская область 212

41 Республика Карелия 209

42 Брянская область 208

43 Тамбовская область 204

44 Республика Коми 203

45 Орловская область 197

46 Республика Бурятия 195

47 Калининградская область 188

48 Калужская область 187

49 Ханты-Мансийский автономный округ 181

50 Ивановская область 180

51 Оренбургская область 173

52 Рязанская область 170

53 Мурманская область 167

54 Курганская область 159

55 Курская область 159

56 Псковская область 157

57 Томская область 152

58 Новгородская область 150

59 Сахалинская область 139

60 Республика Дагестан 134

61 Республика Крым 115

62 Республика Саха (Якутия) 112

63 Республика Хакасия 111

64 Республика Татарстан 102

65 Ямало-Ненецкий автономный округ 101

66 Кабардино-Балкарская Республика 96

67 Республика Мордовия 90

68 Республика Адыгея 89

69 Республика Чувашия 82

70 Удмуртская Республика 81

71 Республика Ингушетия 78

72 Республика Северная Осетия-Алания 77

73 Чеченская Республика 72

74 Республика Марий Эл 71

75 Карачаево-Черкесская Республика 66

76 Костромская область 62

77 Севастополь 60

78 Камчатский край 40

79 Республика Алтай 38

80 Еврейская автономная область 27

81 Магаданская область 25

82 Республика Калмыкия 17

83 Республика Тыва 15

84 Ненецкий автономный округ 8

85 Чукотский автономный округ 3 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 368 299 случаев (+0,24%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия, Республика Тыва 0,05%

2. Республика Крым 0,09%

3. Чукотский автономный округ, Удмуртская Республика 0,1% За последние сутки подтверждена 981 смерть: Москва 72

Московская область 55

Санкт-Петербург 52

Красноярский край 35

Воронежская область 32

Свердловская область 29

Челябинская область 29

Нижегородская область 27

Алтайский край 26

Республика Крым 24

Ростовская область 23

Краснодарский край 22

Волгоградская область 21

Республика Башкортостан 21

Ставропольский край 20

Республика Чувашия 20

Пермский край 20

Иркутская область 20

Брянская область 18

Самарская область 18

Республика Коми 15

Ивановская область 13

Ярославская область 13

Ульяновская область 13

Липецкая область 12

Рязанская область 12

Вологодская область 12

Калининградская область 12

Республика Дагестан 12

Пензенская область 12

Тюменская область 12

Республика Хакасия 12

Омская область 12

Кабардино-Балкарская Республика 11

Новосибирская область 11

Тульская область 10

Курская область 9

Смоленская область 9

Мурманская область 9

Астраханская область 9

Забайкальский край 9

Оренбургская область 8

Саратовская область 8

Орловская область 7

Тамбовская область 7

Тверская область 7

Республика Северная Осетия - Алания 7

Республика Бурятия 7

Белгородская область 6

Калужская область 6

Чеченская Республика 6

Удмуртская Республика 6

Ханты-Мансийский автономный округ 6

Приморский край 6

Хабаровский край 6

Ленинградская область 5

Псковская область 5

Костромская область 4

Республика Татарстан 4

Курганская область 4

Кемеровская область 4

Республика Карелия 3

Республика Ингушетия 3

Республика Мордовия 3

Ямало-Ненецкий автономный округ 3

Республика Саха (Якутия) 3

Сахалинская область 3

Владимирская область 2

Республика Адыгея 2

Республика Калмыкия 2

Севастополь 2

Кировская область 2

Республика Алтай 2

Томская область 2

Амурская область 2

Новгородская область 1

Камчатский край 1

Магаданская область 1

Еврейская автономная область 1

Чукотский автономный округ 1 За весь период по России умерло 303 250 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 42 107 человек: Москва 3108

Московская область 2962

Санкт-Петербург 2891

Иркутская область 1291

Воронежская область 1209

Челябинская область 1009

Омская область 995

Нижегородская область 981

Ставропольский край 969

Ростовская область 933

Краснодарский край 925

Самарская область 875

Тюменская область 875

Пермский край 811

Орловская область 781

Ярославская область 713

Новгородская область 706

Белгородская область 681

Костромская область 677

Курская область 669

Владимирская область 658

Курганская область 654

Хабаровский край 653

Алтайский край 645

Красноярский край 601

Пензенская область 596

Смоленская область 589

Ленинградская область 584

Псковская область 582

Волгоградская область 576

Саратовская область 529

Амурская область 501

Свердловская область 486

Ивановская область 436

Республика Башкортостан 411

Приморский край 393

Новосибирская область 388

Томская область 381

Вологодская область 378

Астраханская область 373

Республика Марий Эл 369

Оренбургская область 349

Липецкая область 341

Брянская область 327

Рязанская область 314

Республика Саха (Якутия) 289

Тверская область 287

Забайкальский край 276

Кемеровская область 261

Республика Коми 257

Кировская область 241

Республика Бурятия 240

Мурманская область 239

Архангельская область 224

Республика Карелия 216

Республика Хакасия 215

Тульская область 212

Ханты-Мансийский автономный округ 212

Калининградская область 200

Республика Татарстан 194

Ямало-Ненецкий автономный округ 189

Калужская область 171

Республика Крым 163

Республика Тыва 162

Ульяновская область 157

Сахалинская область 157

Республика Мордовия 155

Удмуртская Республика 146

Тамбовская область 131

Республика Дагестан 114

Республика Северная Осетия - Алания 114

Карачаево-Черкесская Республика 88

Республика Адыгея 85

Чеченская Республика 75

Республика Чувашия 69

Республика Ингушетия 65

Кабардино-Балкарская Республика 62

Еврейская автономная область 59

Севастополь 57

Камчатский край 55

Магаданская область 31

Республика Алтай 30

Республика Калмыкия 16

Ненецкий автономный округ 13

Чукотский автономный округ 5 За весь период выписано по выздоровлении по России - 9 222 486