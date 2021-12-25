За сутки в России подтверждено 24 946 случаев COVID-19 в 85 регионах

За последние сутки в России подтверждено 24 946 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронпвирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,1% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 2714
- 2 Санкт-Петербург 2072
- 3 Московская область 1431
- 4 Красноярский край 579
- 5 Свердловская область 571
- 6 Краснодарский край 561
- 7 Пермский край 560
- 8 Иркутская область 555
- 9 Челябинская область 539
- 10 Ростовская область 530
- 11 Самарская область 516
- 12 Нижегородская область 492
- 13 Алтайский край 475
- 14 Хабаровский край 457
- 15 Приморский край 447
- 16 Омская область 408
- 17 Воронежская область 403
- 18 Республика Башкортостан 379
- 19 Новосибирская область 376
- 20 Ленинградская область 349
- 21 Кемеровская область 345
- 22 Ставропольский край 341
- 23 Саратовская область 321
- 24 Волгоградская область 316
- 25 Пензенская область 300
- 26 Тверская область 296
- 27 Тюменская область 289
- 28 Вологодская область 281
- 29 Архангельская область 280
- 30 Ульяновская область 279
- 31 Владимирская область 264
- 32 Ярославская область 254
- 33 Липецкая область 252
- 34 Амурская область 244
- 35 Астраханская область 228
- 36 Тульская область 224
- 37 Забайкальский край 223
- 38 Кировская область 218
- 39 Белгородская область 215
- 40 Смоленская область 212
- 41 Республика Карелия 209
- 42 Брянская область 208
- 43 Тамбовская область 204
- 44 Республика Коми 203
- 45 Орловская область 197
- 46 Республика Бурятия 195
- 47 Калининградская область 188
- 48 Калужская область 187
- 49 Ханты-Мансийский автономный округ 181
- 50 Ивановская область 180
- 51 Оренбургская область 173
- 52 Рязанская область 170
- 53 Мурманская область 167
- 54 Курганская область 159
- 55 Курская область 159
- 56 Псковская область 157
- 57 Томская область 152
- 58 Новгородская область 150
- 59 Сахалинская область 139
- 60 Республика Дагестан 134
- 61 Республика Крым 115
- 62 Республика Саха (Якутия) 112
- 63 Республика Хакасия 111
- 64 Республика Татарстан 102
- 65 Ямало-Ненецкий автономный округ 101
- 66 Кабардино-Балкарская Республика 96
- 67 Республика Мордовия 90
- 68 Республика Адыгея 89
- 69 Республика Чувашия 82
- 70 Удмуртская Республика 81
- 71 Республика Ингушетия 78
- 72 Республика Северная Осетия-Алания 77
- 73 Чеченская Республика 72
- 74 Республика Марий Эл 71
- 75 Карачаево-Черкесская Республика 66
- 76 Костромская область 62
- 77 Севастополь 60
- 78 Камчатский край 40
- 79 Республика Алтай 38
- 80 Еврейская автономная область 27
- 81 Магаданская область 25
- 82 Республика Калмыкия 17
- 83 Республика Тыва 15
- 84 Ненецкий автономный округ 8
- 85 Чукотский автономный округ 3
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 368 299 случаев (+0,24%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Республика Калмыкия, Республика Тыва 0,05%
- 2. Республика Крым 0,09%
- 3. Чукотский автономный округ, Удмуртская Республика 0,1%
За последние сутки подтверждена 981 смерть:
- Москва 72
- Московская область 55
- Санкт-Петербург 52
- Красноярский край 35
- Воронежская область 32
- Свердловская область 29
- Челябинская область 29
- Нижегородская область 27
- Алтайский край 26
- Республика Крым 24
- Ростовская область 23
- Краснодарский край 22
- Волгоградская область 21
- Республика Башкортостан 21
- Ставропольский край 20
- Республика Чувашия 20
- Пермский край 20
- Иркутская область 20
- Брянская область 18
- Самарская область 18
- Республика Коми 15
- Ивановская область 13
- Ярославская область 13
- Ульяновская область 13
- Липецкая область 12
- Рязанская область 12
- Вологодская область 12
- Калининградская область 12
- Республика Дагестан 12
- Пензенская область 12
- Тюменская область 12
- Республика Хакасия 12
- Омская область 12
- Кабардино-Балкарская Республика 11
- Новосибирская область 11
- Тульская область 10
- Курская область 9
- Смоленская область 9
- Мурманская область 9
- Астраханская область 9
- Забайкальский край 9
- Оренбургская область 8
- Саратовская область 8
- Орловская область 7
- Тамбовская область 7
- Тверская область 7
- Республика Северная Осетия - Алания 7
- Республика Бурятия 7
- Белгородская область 6
- Калужская область 6
- Чеченская Республика 6
- Удмуртская Республика 6
- Ханты-Мансийский автономный округ 6
- Приморский край 6
- Хабаровский край 6
- Ленинградская область 5
- Псковская область 5
- Костромская область 4
- Республика Татарстан 4
- Курганская область 4
- Кемеровская область 4
- Республика Карелия 3
- Республика Ингушетия 3
- Республика Мордовия 3
- Ямало-Ненецкий автономный округ 3
- Республика Саха (Якутия) 3
- Сахалинская область 3
- Владимирская область 2
- Республика Адыгея 2
- Республика Калмыкия 2
- Севастополь 2
- Кировская область 2
- Республика Алтай 2
- Томская область 2
- Амурская область 2
- Новгородская область 1
- Камчатский край 1
- Магаданская область 1
- Еврейская автономная область 1
- Чукотский автономный округ 1
За весь период по России умерло 303 250 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 42 107 человек:
- Москва 3108
- Московская область 2962
- Санкт-Петербург 2891
- Иркутская область 1291
- Воронежская область 1209
- Челябинская область 1009
- Омская область 995
- Нижегородская область 981
- Ставропольский край 969
- Ростовская область 933
- Краснодарский край 925
- Самарская область 875
- Тюменская область 875
- Пермский край 811
- Орловская область 781
- Ярославская область 713
- Новгородская область 706
- Белгородская область 681
- Костромская область 677
- Курская область 669
- Владимирская область 658
- Курганская область 654
- Хабаровский край 653
- Алтайский край 645
- Красноярский край 601
- Пензенская область 596
- Смоленская область 589
- Ленинградская область 584
- Псковская область 582
- Волгоградская область 576
- Саратовская область 529
- Амурская область 501
- Свердловская область 486
- Ивановская область 436
- Республика Башкортостан 411
- Приморский край 393
- Новосибирская область 388
- Томская область 381
- Вологодская область 378
- Астраханская область 373
- Республика Марий Эл 369
- Оренбургская область 349
- Липецкая область 341
- Брянская область 327
- Рязанская область 314
- Республика Саха (Якутия) 289
- Тверская область 287
- Забайкальский край 276
- Кемеровская область 261
- Республика Коми 257
- Кировская область 241
- Республика Бурятия 240
- Мурманская область 239
- Архангельская область 224
- Республика Карелия 216
- Республика Хакасия 215
- Тульская область 212
- Ханты-Мансийский автономный округ 212
- Калининградская область 200
- Республика Татарстан 194
- Ямало-Ненецкий автономный округ 189
- Калужская область 171
- Республика Крым 163
- Республика Тыва 162
- Ульяновская область 157
- Сахалинская область 157
- Республика Мордовия 155
- Удмуртская Республика 146
- Тамбовская область 131
- Республика Дагестан 114
- Республика Северная Осетия - Алания 114
- Карачаево-Черкесская Республика 88
- Республика Адыгея 85
- Чеченская Республика 75
- Республика Чувашия 69
- Республика Ингушетия 65
- Кабардино-Балкарская Республика 62
- Еврейская автономная область 59
- Севастополь 57
- Камчатский край 55
- Магаданская область 31
- Республика Алтай 30
- Республика Калмыкия 16
- Ненецкий автономный округ 13
- Чукотский автономный округ 5
За весь период выписано по выздоровлении по России - 9 222 486