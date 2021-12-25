За сутки в России подтверждено 24 946 случаев COVID-19 в 85 регионах

Новости

"Васса Железнова" вернется в репертуар МХАТ им.Горького 11:55
Сочи представит на РИФ-2022 инвестпроекты на 100 миллиардов рублей 11:53
Роскомнадзор заблокировал сайт "ОВД-Инфо" 11:45
В Сирии беспилотники "Орион" более 40 раз применили против террористов 11:35
Оперштаб: В Москве выявлено 2714 новых случаев COVID-19 11:18
Самолет не смог вылететь из Тюмени в Ереван из-за проблем с двигателем 11:03
В Подмосковье за взятку задержали начальника пожарной лаборатории 10:55
В Литве на границе с Беларусью задержали мигрантов 10:35
В мире отменили 2200 авиарейсов из-за распространения штамма "омикрон" 09:53
Москвичей предупредили о продолжении снегопада и гололедице 09:41
В Южном военном округе 10 тысяч военных вернулись с полевых занятий 08:46
Новейший МС-21-300 с крылом из российских композитов совершил первый полет 08:25
Эксперт рассказал, как мошенники могут украсть деньги через мобильный банк 08:08
Песков: РФ хотела бы скорейшего ответа на предложения по безопасности 06:52
Байден и Харрис сдали отрицательные ПЦР-тесты после контакта с заболевшими 06:30
В Хабаровске экс-сотрудник минобороны получил свыше 8 лет за взятку 06:12
Якутские спасатели вылетели к застрявшей на автозимнике колонне 05:50
Терапевт назвал привычки, повышающие восприимчивость организма к COVID-19 05:30
В Бурятии сняли режим ЧС, введенный после пожара на ТЭЦ 05:26
В Северной Македонии впервые выявлен штамм "омикрон" 04:53
Врач посоветовал аллергикам мыть искусственную ель перед установкой 04:29
Всероссийская акция "Чудо на льду" стартовала на Дальнем Востоке 03:53
У берегов Греции 13 мигрантов погибли при крушении парусной лодки 03:46
Корабль ВМС США прервал поход из-за вспышки коронавируса на борту 03:03
Четырем странам мира удалось избежать коронавируса 03:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Кто и зачем хотел бы забыть об уроках Нюрнбергского трибунала
Кто и зачем хотел бы забыть об уроках Нюрнбергского трибунала
"Госуслуги" получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
"Госуслуги" получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
25.12.2021 11:00
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 24 946 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За последние сутки в России подтверждено 24 946 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронпвирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,1% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 2714
  • 2 Санкт-Петербург 2072
  • 3 Московская область 1431
  • 4 Красноярский край 579
  • 5 Свердловская область 571
  • 6 Краснодарский край 561
  • 7 Пермский край 560
  • 8 Иркутская область 555
  • 9 Челябинская область 539
  • 10 Ростовская область 530
  • 11 Самарская область 516
  • 12 Нижегородская область 492
  • 13 Алтайский край 475
  • 14 Хабаровский край 457
  • 15 Приморский край 447
  • 16 Омская область 408
  • 17 Воронежская область 403
  • 18 Республика Башкортостан 379
  • 19 Новосибирская область 376
  • 20 Ленинградская область 349
  • 21 Кемеровская область 345
  • 22 Ставропольский край 341
  • 23 Саратовская область 321
  • 24 Волгоградская область 316
  • 25 Пензенская область 300
  • 26 Тверская область 296
  • 27 Тюменская область 289
  • 28 Вологодская область 281
  • 29 Архангельская область 280
  • 30 Ульяновская область 279
  • 31 Владимирская область 264
  • 32 Ярославская область 254
  • 33 Липецкая область 252
  • 34 Амурская область 244
  • 35 Астраханская область 228
  • 36 Тульская область 224
  • 37 Забайкальский край 223
  • 38 Кировская область 218
  • 39 Белгородская область 215
  • 40 Смоленская область 212
  • 41 Республика Карелия 209
  • 42 Брянская область 208
  • 43 Тамбовская область 204
  • 44 Республика Коми 203
  • 45 Орловская область 197
  • 46 Республика Бурятия 195
  • 47 Калининградская область 188
  • 48 Калужская область 187
  • 49 Ханты-Мансийский автономный округ 181
  • 50 Ивановская область 180
  • 51 Оренбургская область 173
  • 52 Рязанская область 170
  • 53 Мурманская область 167
  • 54 Курганская область 159
  • 55 Курская область 159
  • 56 Псковская область 157
  • 57 Томская область 152
  • 58 Новгородская область 150
  • 59 Сахалинская область 139
  • 60 Республика Дагестан 134
  • 61 Республика Крым 115
  • 62 Республика Саха (Якутия) 112
  • 63 Республика Хакасия 111
  • 64 Республика Татарстан 102
  • 65 Ямало-Ненецкий автономный округ 101
  • 66 Кабардино-Балкарская Республика 96
  • 67 Республика Мордовия 90
  • 68 Республика Адыгея 89
  • 69 Республика Чувашия 82
  • 70 Удмуртская Республика 81
  • 71 Республика Ингушетия 78
  • 72 Республика Северная Осетия-Алания 77
  • 73 Чеченская Республика 72
  • 74 Республика Марий Эл 71
  • 75 Карачаево-Черкесская Республика 66
  • 76 Костромская область 62
  • 77 Севастополь 60
  • 78 Камчатский край 40
  • 79 Республика Алтай 38
  • 80 Еврейская автономная область 27
  • 81 Магаданская область 25
  • 82 Республика Калмыкия 17
  • 83 Республика Тыва 15
  • 84 Ненецкий автономный округ 8
  • 85 Чукотский автономный округ 3

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 368 299 случаев (+0,24%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Республика Калмыкия, Республика Тыва 0,05%
  • 2. Республика Крым 0,09%
  • 3. Чукотский автономный округ, Удмуртская Республика 0,1%
За последние сутки подтверждена 981 смерть:
  • Москва 72
  • Московская область 55
  • Санкт-Петербург 52
  • Красноярский край 35
  • Воронежская область 32
  • Свердловская область 29
  • Челябинская область 29
  • Нижегородская область 27
  • Алтайский край 26
  • Республика Крым 24
  • Ростовская область 23
  • Краснодарский край 22
  • Волгоградская область 21
  • Республика Башкортостан 21
  • Ставропольский край 20
  • Республика Чувашия 20
  • Пермский край 20
  • Иркутская область 20
  • Брянская область 18
  • Самарская область 18
  • Республика Коми 15
  • Ивановская область 13
  • Ярославская область 13
  • Ульяновская область 13
  • Липецкая область 12
  • Рязанская область 12
  • Вологодская область 12
  • Калининградская область 12
  • Республика Дагестан 12
  • Пензенская область 12
  • Тюменская область 12
  • Республика Хакасия 12
  • Омская область 12
  • Кабардино-Балкарская Республика 11
  • Новосибирская область 11
  • Тульская область 10
  • Курская область 9
  • Смоленская область 9
  • Мурманская область 9
  • Астраханская область 9
  • Забайкальский край 9
  • Оренбургская область 8
  • Саратовская область 8
  • Орловская область 7
  • Тамбовская область 7
  • Тверская область 7
  • Республика Северная Осетия - Алания 7
  • Республика Бурятия 7
  • Белгородская область 6
  • Калужская область 6
  • Чеченская Республика 6
  • Удмуртская Республика 6
  • Ханты-Мансийский автономный округ 6
  • Приморский край 6
  • Хабаровский край 6
  • Ленинградская область 5
  • Псковская область 5
  • Костромская область 4
  • Республика Татарстан 4
  • Курганская область 4
  • Кемеровская область 4
  • Республика Карелия 3
  • Республика Ингушетия 3
  • Республика Мордовия 3
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 3
  • Республика Саха (Якутия) 3
  • Сахалинская область 3
  • Владимирская область 2
  • Республика Адыгея 2
  • Республика Калмыкия 2
  • Севастополь 2
  • Кировская область 2
  • Республика Алтай 2
  • Томская область 2
  • Амурская область 2
  • Новгородская область 1
  • Камчатский край 1
  • Магаданская область 1
  • Еврейская автономная область 1
  • Чукотский автономный округ 1

За весь период по России умерло 303 250 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 42 107 человек:
  • Москва 3108
  • Московская область 2962
  • Санкт-Петербург 2891
  • Иркутская область 1291
  • Воронежская область 1209
  • Челябинская область 1009
  • Омская область 995
  • Нижегородская область 981
  • Ставропольский край 969
  • Ростовская область 933
  • Краснодарский край 925
  • Самарская область 875
  • Тюменская область 875
  • Пермский край 811
  • Орловская область 781
  • Ярославская область 713
  • Новгородская область 706
  • Белгородская область 681
  • Костромская область 677
  • Курская область 669
  • Владимирская область 658
  • Курганская область 654
  • Хабаровский край 653
  • Алтайский край 645
  • Красноярский край 601
  • Пензенская область 596
  • Смоленская область 589
  • Ленинградская область 584
  • Псковская область 582
  • Волгоградская область 576
  • Саратовская область 529
  • Амурская область 501
  • Свердловская область 486
  • Ивановская область 436
  • Республика Башкортостан 411
  • Приморский край 393
  • Новосибирская область 388
  • Томская область 381
  • Вологодская область 378
  • Астраханская область 373
  • Республика Марий Эл 369
  • Оренбургская область 349
  • Липецкая область 341
  • Брянская область 327
  • Рязанская область 314
  • Республика Саха (Якутия) 289
  • Тверская область 287
  • Забайкальский край 276
  • Кемеровская область 261
  • Республика Коми 257
  • Кировская область 241
  • Республика Бурятия 240
  • Мурманская область 239
  • Архангельская область 224
  • Республика Карелия 216
  • Республика Хакасия 215
  • Тульская область 212
  • Ханты-Мансийский автономный округ 212
  • Калининградская область 200
  • Республика Татарстан 194
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 189
  • Калужская область 171
  • Республика Крым 163
  • Республика Тыва 162
  • Ульяновская область 157
  • Сахалинская область 157
  • Республика Мордовия 155
  • Удмуртская Республика 146
  • Тамбовская область 131
  • Республика Дагестан 114
  • Республика Северная Осетия - Алания 114
  • Карачаево-Черкесская Республика 88
  • Республика Адыгея 85
  • Чеченская Республика 75
  • Республика Чувашия 69
  • Республика Ингушетия 65
  • Кабардино-Балкарская Республика 62
  • Еврейская автономная область 59
  • Севастополь 57
  • Камчатский край 55
  • Магаданская область 31
  • Республика Алтай 30
  • Республика Калмыкия 16
  • Ненецкий автономный округ 13
  • Чукотский автономный округ 5

За весь период выписано по выздоровлении по России - 9 222 486

В регионах Общество Здоровье ДФО ПФО СЗФО СКФО СФО Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В ПФР рассказали, кто имеет право на прибавку в 25% к пенсии
Песков: РФ хотела бы скорейшего ответа на предложения по безопасности
МИД: Теракт против генконсульства РФ во Львове - следствие русофобской политики
Терапевт назвал привычки, повышающие восприимчивость организма к COVID-19
Щербакова вышла на второе место после пересмотра оценок на ЧР по фигурному катанию
Что изменилось в противоковидных правилах и мерах
Православный календарь на 2022 год