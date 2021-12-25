За время пандемии новогодний отдых в России подорожал в полтора раза

Стоимость размещения в отелях на российских курортах в Новый год на рубеже 2021 и 2022 гг. выросла в среднем от 20 до 50% по сравнению с 2019 годом, рассказали "РГ" представители туриндустрии. В отдельных случаях отели подорожали в два раза.

Цены толкают вверх выросшие доходы бизнеса при ограниченном выборе зарубежных направлений, считают эксперты.

По сравнению с 2019 годом сейчас цены в отелях на Новый год в среднем выросли примерно на 20%, говорит вице-президент Юрий Барзыкин. Традиционно список самых востребованных курортов возглавляет Сочи. Особенно заметно повысилась стоимость размещения в горном кластере Сочи - на Красной Поляне. Отдельные самые востребованные отели здесь могли подорожать и в два раза, говорит эксперт.

По данным сервиса бронирования отелей Ostrovok, отели на Красной Поляне подорожали от 10 до 50%. Размеры повышения стоимости зависят от категории отеля. Так, средний чек проживания в номере за ночь на двоих в отелях "три звезды" вырос с 8,8 тыс. рублей до 9,7 тыс. рублей, то есть на 10%. "Четверки" подорожали на 40%, в среднем до 24,9 тыс. рублей, а отели "пять звезд" - на 50%, в среднем до 39 тыс. рублей за ночь на двоих. Иными словами, самые дорогие средства размещения стали еще дороже.

На других курортах та же тенденция, хотя запросы скромнее. По одному из самых популярных туристических направлений - Санкт-Петербургу средний чек бронирований номеров в пятизвездочных отелях на Новый год сейчас составил 12,5 тыс. рублей и вырос на 45% к уровню 2019 года. Номера в "четверках" подорожали на 20% до 6 тыс. рублей на двоих за ночь, а в "тройках" даже подешевели на 1% до 3,3 тыс. рублей.

Сходная картина в других туристических центрах. В Нижнем Новгороде отели "четыре звезды" за два года пандемии подорожали на 50% до 7,5 тыс. рублей за номер, в Казани "четверки" прибавили в цене 20% и сейчас стоят 6,9 тыс. рублей за номер, в Ялте номера в "четверках" выросли в цене на 25% и на Новый год стоят в среднем 11 тыс. рублей.

Стремительный рост цен связан не только с нехваткой свободных отелей. Даже в Сочи всегда можно найти более дешевые варианты, например, пансионаты или малые средства размещения, говорит Барзыкин. Но спрос на эти варианты не так велик, как на дорогие отели. По данным опроса ВЦИОМ, около 95% российских граждан так или иначе не планируют никуда выезжать на Новый год. В поездку же отправляются российские туристы, обладающие для этого финансовыми возможностями, они и предъявляют спрос на дорогие отели. Потому, рост цен в дорогом сегменте оказался более заметным, чем в бюджетном. Если в 2019 году дорогие варианты размещения стоили в среднем в три раза дороже бюджетных, то в 2021 году цены различаются уже в четыре раза.

Средства у населения есть, особенно в высокообеспеченном сегменте, говорит руководитель Отдела мониторинговых исследований ВЦИОМ Олег Чернозуб. "Поскольку Европа, Соединенные Штаты, а также Юго-Восточная Азия закрыты для туристов, обеспеченные граждане ищут варианты отдыха внутри страны", - отмечает он.

К тому же в этом году экономика оживилась, происходит рост зарплат, также растет прибыль в корпоративном сегменте, говорит инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов. "Это значит, что предприниматели становятся богаче и могут позволить себе более дорогие покупки", - поясняет он. Конечно, рост доходов происходит неравномерно, так как зарплаты были проиндексированы не у всех, добавляет аналитик.

Кроме того, растущие расходы финансируются за счет растущих объемов потребительского кредитования. Это значимый инфляционный фактор, потому Центробанк с помощью повышения потребительской ставки пытается охладить рынок, замечает Суверов.