2021-й стал провальным годом для издателей видеоигр

Этот год стал тяжелым для издателей видеоигр. Вышедшие продукты не только не понравились геймерам, но и уронили акции самих компаний. Опрошенные "РГ" эксперты считают, что дело в завышенных ожиданиях геймеров после роста рынка в 2020 году.

Год начался с провала польской студии CD Projekt RED, автора популярной франшизы "Ведьмак". В самом конце 2020 года состоялся выход игры Cyberpunk 2077, и геймеры буквально разгромили ее плохими оценками. Затем разработчикам даже пришлось извиняться перед игроками за низкое качество самого продукта и отзывать игру на доработку из магазина PlayStation Store. Cyberpunk 2077 приемлемо работала только на новом поколении консолей - PlayStation 5 и Xbox Series X и была практически неиграбельна на старых версиях приставок. По данным агентства Bloomberg, такой выход игры очень дорого обошелся полякам - акции разработчика за год упали на 54%, а продажи составили всего 17,3 млн копий вместо ожидаемых 30 млн.

Акции другой компании, Activision Blizzard, за последние шесть месяцев упали на 27%. Немалую роль в этом сыграл неудачный релиз шутера Call of Duty: Vanguard. Как и в случае с Cyberpunk 2077, геймеры поставили крайне низкие оценки игре на Metacritic. Продажи новой части Call of Duty оказались на 40% ниже по сравнению с предыдущей версией шутера. По данным портала gameindustry.biz, 34% игроков отказались от покупки игры по причине усталости от франшизы в целом, 24% не понравилось то, что игра рассказывает о событиях Второй мировой войны, а еще 14% не стали покупать игру в знак протеста против другого бесплатного проекта компании.

Акции Electronic Arts, издателя таких популярных проектов, как футбольный симулятор FIFA, шутера Battlefield, автогонок серии F1, Need for Speed и других, за год упали 4%. Из всех вышеперечисленных игр успешной можно назвать только серию FIFA. Ранее "РГ" писала о том, что только на одних встроенных покупках издателю удалось заработать 5,6 млрд долл. за год. Но по прогнозам аналитиков из FactSet, чистая прибыль издателя в этом году вырастет всего на 10%, хотя годом ранее прибыль компании выросла на 23%.

Досталось от геймеров и компании Take-Two - издателю серии Grand Theft Auto - за релиз обновленных версий игр. Геймеры раскритиковали низкое качество новой трилогии. В ответ на претензии генеральный директор компании сослался на режим удаленной работы. "Я думаю, что он не настолько эффективен, как работа в команде", - цитирует Штрауса Зелника газета The Wall Street Journal.

В русле общемировых тенденций и российский рынок видеоигр. По данным компании MY.GAMES, в 2021 году он вырастет всего на 1% в год до 165,6 млрд руб. "После взрывного роста на 35% в 2020-м объяснима стагнация в 2021-м, - говорит Ярослав Мешалкин, директор по стратегическим коммуникациям ESforce Holding. - На объективные факторы вроде временного предела числа игроков и замедления финансовых результатов наложилась и череда скандалов в штаб-квартирах ведущих игровых компаний. В совокупности это привело к снижению стоимости акций".

По его прогнозам, в 2022 году рост рынка видеоигр восстановится. "Я очень надеюсь, что релизы нового года порадуют игроков сильнее, чем в уходящем 2021-м. Но для этого игровым компаниям предстоит постараться. Я также прогнозирую развитие двух трендов. Первый связан с метавселенными и взаимным проникновением виртуального и реального миров. Второй - с еще большим присутствием в играх рекламных интеграций в самых разных форматах, потому что бренды распробовали коммуникационный потенциал видеоигр и киберспорта. А на коне окажутся те компании, которые смогут совместить эти два тренда. Но главное - оправдают ожидание игроков новыми классными играми", - говорит он.

Видеоблогер и журналист ВГТРК Артем Красулин полагает, что не последнюю роль в падении рынка видеоигр сыграли пандемия и спад производства электроники, в особенности, микрочипов. "Достаточно посмотреть, насколько тяжело и дорого геймеру приобрести консоли нового поколения (которых вообще официально нет в наличии) или достойное "железо", в частности, видеокарту для ПК. Кроме того, сами производители игр не смогли оправдать ожиданий, отчасти по тем же причинам, связанным с производством и кадрами. Релизы многих проектов были отложены, некоторые - заморожены вовсе. Поэтому ничего "из ряда вон" в плане игр в этом году не вышло, а геймеры привыкли, что классные новинки выходят едва ли не каждый месяц", - уверен он.

Разработка игр становится все дороже, а цены на игры не растут, поэтому крупные издатели стараются перестраивать бизнес - либо за счет экономии, либо за счет дополнительной монетизации, добавляет YouTube-блогер Денис Русаков.