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26.12.2021 22:20
Рубрика: Власть

Более 46 тысяч военных с начала пандемии вылечили от коронавируса

Текст: Юрий Гаврилов
Минобороны РФ в специальном бюллетене на сайте ведомства опубликовало последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах.

Так, за минувшие сутки после лечения выздоровели от коронавируса 74 военнослужащих. А общее количество людей, которые начиная с марта прошлого года избавились от опасной вирусной инфекции, превысило в армии и на флоте более 46 тысяч человек.

За сутки 69 военнослужащих вылечили от коронавируса

Кроме того, почти 155,9 тысячи представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными COVID-19, после двухнедельного карантина и контрольного тестирования сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день 1 470 военнослужащих с положительным результатом тестирования на коронавирус находятся под наблюдением врачей. 680 пациентов с новой коронавирусной инфекцией лежат в военных госпиталях. 14 военных лечатся у гражданских медиков. Еще 776 человек изолированы на дому.

У абсолютного большинства болезнь протекает бессимптомно. Однако двое военнослужащих находятся в тяжелом состоянии. Еще у восьми инфицированных COVID-19 врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ по данным на сегодняшний день выявлены 28 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 196 сотрудников.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны сейчас лечатся более 1,3 тысячи человек, 250 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

Фото: РИА Новости
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С началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали почти 30,5 тысячи пациентов, свыше 11,7 тысячи из которых - гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - отметили в ведомстве.

При этом к настоящему времени в Вооруженных силах плановую ревакцинацию прошли 478 343 человека.

"В соответствии с решением генерала армии С. К. Шойгу Минобороны России оказывает помощь в обеспечении кислородом медицинских учреждений муниципальной и государственной систем здравоохранения за счет производственных возможностей Воздушно-космических сил РФ. К настоящему времени для нужд регионов уже передано более 1000 тонн жидкого кислорода", - сказано в бюллетене.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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