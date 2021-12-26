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26.12.2021 18:07
Рубрика: В мире

Большинство британцев оказались разочарованы последствиями Brexit

Текст: Юрий Ершов

Согласно опросу, проведенному по заказу газеты Observer институтом общественного мнения Opinium, более 60% британских избирателей недовольны тем, как складывается жизнь в стране после выхода их ЕС.

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Более четверти, 26% опрошенных,назвали последствия Brexit не оправдавшими их ожидания, а 35% респондентов утвердились в своих прежних предположениях, что выход из ЕС ни к чему доброму не приведет. И лишь 14% из почти двух тысяч опрошенных 21-23 декабря ответили, что без ЕС стало значительно лучше, чем они ожидали.

Скоро год, как Великобритания окончательно покинула Европейский союз и Таможенный союз с ЕС. Формально это состоялось еще 31 января 2020 года. Затем до конца года последовал так называемый переходный период, в ходе которого все еще сохранялись прежде существовавшие правила ЕС. А за несколько дней до его истечения Лондон и Брюссель подписали совместный пакт о торговле.

И вот теперь по итогам опроса выясняется, что 42% тех, кто на референдуме 23 июня 2016 года голосовал за выход Великобритании из ЕС, разочарованы случившимся. Как отметил один из сотрудников института Opinium Адам Драммонд, значительное меньшинство ратовавших за расставание с Брюсселем сейчас твердят, что жить стало хуже, чем они себе представляли.

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И впрямь, за минувшее после "развода" время в британских супермаркетах зияют пустые прилавки, автозаправки сидят на голодном пайке. Причина проста - острая нехватка водителей грузовых автомобилей, дефицит которых в прежние годы компенсировали приезжие шоферы из стран ЕС. Кстати, и в других отраслях экономики наблюдается недостаток рабочей силы.

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