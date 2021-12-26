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26.12.2021 01:00
Рубрика: Экономика

Что будет с рублем, нефтью и биржей в последние дни года

Текст: Роман Маркелов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка:

Мы ожидаем, что на последней неделе этого года курс рубля будет торговаться в диапазоне 73-75 к доллару и 82,5-84,5 к евро.

В первой половине недели поддержку рублю окажет пик налоговых выплат, когда российские экспортеры продают валютную выручку для расчетов с бюджетом. Также на стороне российской валюты будут высокие цены на нефть и газ, которые обеспечивают существенный приток валюты в страну по текущему счету платежного баланса РФ.

В свою очередь, высокие рублевые процентные ставки поддерживают приток иностранного капитала по финансовому счету. Кроме этого, для российских инвесторов возросла привлекательность рублевых депозитов и рублевых облигаций после повышения ключевой ставки до 8,5% годовых.

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Сдерживающими факторами для укрепления рубля являются ежедневные покупки Минфином валюты в рамках бюджетного правила, сезонная слабость рубля в декабре из-за повышенного спроса на валюту для закупки импортных товаров, выплат по внешнему долгу корпораций и зарубежных турпоездок на новогодние праздники.

Во второй половине недели возможно умеренное давление на рубль из-за вероятной фиксации прибыли в рублевых инструментах и желания ряда инвесторов уйти на длинные новогодние праздники в защитных инструментах, таких как доллар и евро.

В первом квартале ожидаем укрепления рубля до 71 к доллару и 81 к евро благодаря сезонно крепкому текущему счету платежного баланса РФ.

Нефть

Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления банка "Зенит":

- Нефтяной рынок демонстрирует высокую способность к восстановлению после провалов. Ситуация с эпидемиологической обстановкой в мире ухудшается, риски большей опасности омикрон-штамма продолжают влиять на весь сегмент рискованных активов. Однако новые волны пандемии оказываются менее губительными для экономики из-за большей подготовленности к таким вызовам, поэтому негативное влияние на нефтяные котировки не всегда носит выраженный характер.

То же касается и более жесткой риторики ФРС США, которая не приводит к продажам на фондовом рынке и укреплению доллара. Отраслевая статистика из США указывает на продолжение тренда сокращения коммерческих запасов, что также подтверждает наличие достаточного спроса, чтобы удерживать цены выше $70 за баррель.

До конца года нефтяной рынок имеет все шансы удержать текущие уровни и, вероятно, останется в пределах $73-76 за баррель.

Биржа

Александр Бахтин, инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций":

- Как правило, активность инвесторов заметно снижается перед новогодними праздниками. Волатильность биржевых индексов в завершающую торговую неделю года может сойти до минимума, покупки могут носить точечный характер. Потенциальными нарушителями этой предпраздничной традиции могут быть геополитические сигналы. Впрочем, с учетом наступивших рождественских каникул в западных странах резкий негатив в этой плоскости видится нам маловероятным.

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Другой фактор, вызывающий у инвесторов настороженность, - это коронавирус, а точнее, его штамм омикрон, который распространяется значительно быстрее предшественников. По данным на 23 декабря, число подтвержденных случаев распространения COVID-19 в мире составило 964,1 тыс. человек. Это второе по величине суточное значение с начала пандемии.

По нашему мнению, при отсутствии выраженного общерыночного или внешнеполитического негатива российский рынок может торговаться преимущественно в нейтральном ключе. Индекс МосБиржи на неделе может двигаться в пределах 3645-3775 пунктов, индекс РТС - 1520-1650 пунктов.

Экономика Отрасли Нефть и газ Экономика Финансы Валютный рынок Цена на нефть

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