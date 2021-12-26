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26.12.2021 09:10
Рубрика: Общество

Диетолог опровергла миф о похудении с помощью ананаса и имбиря

Текст: Ольга Орлова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Врач-диетолог Татьяна Дик в интервью РИА Новости рассказала о ряде популярных продуктов, которые ошибочно считают жиросжигающими.

Фото: iStock
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Действительно, ананас содержит вещество бромелаин, из-за которого этому фрукту приписали жиросжигающие свойства. На самом деле фермент расщепляет низкомолекулярный аргининсодержащий белок, но на жировые запасы никак не влияет. Таким образом, бромелаин помогает активнее расщеплять поступающие с пищей белки и жиры. Но сжигать уже имеющийся подкожный жир он не может. Так что скорее он поможет и без того стройным и худым, а не тем, кто благополучно успел зарасти жирком.

Также не ускоряет липолиз (жиросжигание) имбирь, красный перец или корица.

Даже экзотические ягоды годжи не помогут сбросить лишний вес. Кстати, что касается витаминов, то в годжи их содержится не больше, чем в обычном шиповнике, произрастающем повсеместно. "Спирулина содержит много витаминов и белка на 100 граммов продукта, однако употреблять ее можно только в количестве 10 граммов, - говорит врач. - И по полезности ей не уступают гречка и зелень".

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