Для российских регионов введут рейтинг научно-инновационного развития

С целью поддержать и стимулировать активность регионов в наращивании своего научно-технологического потенциала, а значит, и потенциала всей России предлагается разработать и ввести на уровне правительства РФ рейтинг научно-инновационного развития субъектов Федерации.

Такое предложение в уже практически согласованном виде прозвучало в докладе губернатора Новосибирской области Андрея Травникова на совместном заседании Госсовета и Совета при президенте РФ по науке и образованию в минувшую пятницу, 24 декабря.

"Предлагаем актуализировать, а фактически заново разработать уже не под эгидой различных общественных и экспертных организаций, а на уровне правительства рейтинг научно-инновационного развития субъектов Российской Федерации", - доложил Травников, ссылаясь на предварительную проработку такой идеи с другими губернаторами и в кабмине. В таком рейтинге, по словам докладчика, предложено учитывать не только результаты участия регионов в национальном проекте "Наука" и госпрограмме научно-технологического развития, но и реализацию собственных инициатив.

В качестве примера губернатор рассказал о том, что в 2021 году при поддержке платформы НТИ и Агентства стратегических инициатив разработано и представлено к защите 17 программ развития наукоградов, атомградов и муниципалитетов, где расположены технологические долины и особые зоны внедренческого типа. "Программы по-настоящему комплексные, - заявил Андрей Травников. - Направлены на создание условий для комфортного проживания и закрепления молодежи, на развитие научного потенциала, на создание инфраструктуры для трансфера технологий, для внедрения и на преодоление ведомственных разрывов".

Такие программы на территориях с высоким потенциалом отныне предлагают рассматривать совместно с комиссией по научно-технологическому развитию РФ и комиссией Госсовета России по направлению "Наука". Это предложение, сообщил новосибирский губернатор, уже поддержано правительством России.

О безусловной важности такого "регионального вектора" во всей стратегии НТР говорит и вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По большому счету, на это были нацелены все главные мероприятия Года науки и технологий - итоговая статистика это подтверждает. По данным, которые привел Чернышенко, всего по стране прошло около 5,5 тысяч различных мероприятий с участием значительной части профессионального сообщества - вовлечено более двух миллионов преподавателей, ученых, аспирантов. Мероприятия года науки лично посетили почти 11 миллионов человек, более 274 миллионов посмотрели их онлайн. Из 85 субъектов Российской Федерации наибольшую активность проявили в Башкирии, Тульской и Новосибирской областях.

По данным, что были представлены на официальном сайте Года науки и технологий, в "Российской газете" создали две интерактивные карты, на которых отражен рейтинг активности регионов. Главный критерий здесь - общее количество участников в тех или иных мероприятиях по программе года науки.

В первом случае показано участие граждан в мероприятиях онлайн-формата - в процентах от числа жителей региона.

Тут в лидерах уже упомянутые Республика Башкортостан, Тульская и Новосибирская области, за ними - Кемеровская и Курская. Москва и Петербург по вполне понятным причинам тоже в группе лидеров. Чтобы узнать, как на фоне других выглядит ваш регион или город, достаточно навести курсор на то место карты, где он расположен.

На второй карте отражена ситуация с участием населения в акциях Года науки и технологий, где предусматривалось и было возможно очное участие - дни открытых дверей, экскурсии, семинары, мастер-классы, "круглые столы", совместные экспедиции, фестивали, кинопоказы, научно-развлекательные программы и т.п. Здесь тоже главный показатель - количество участвующих в процентах от населения области, края, республики, городов Москва, Санкт-Петербург и Севастополь.

P.S.

Важное уточнение: при составлении карт использованы данные рейтинга на сайте Года науки и технологий от 25 декабря 2021 года. Сведения с мест продолжают поступать, поэтому данные рейтинга обновляются.