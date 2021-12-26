Доктор Мясников рассказал о смертельной опасности похмелья

Врач Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что от похмелья можно умереть.

В момент, когда уровень алкоголя в крови падает, человеку становится очень плохо. И этот момент становится критическим для людей пожилого возраста или группы риска. Это состояние может вызвать алкогольный делирий, или, как его называют в народе, белую горячку, которая приводит к 30-процентной смертности.

Делирий проявляется тем, что у человека начинается дрожь, наблюдается нерегулярная частота сердечных сокращений, потоотделение, а также могут быть мозговые нарушения, сопровождающиеся зрительными, слуховыми и тактильными галлюцинациями.

Эксперт отметил, что употребление алкоголя в больших количествах приводит к потере электролитов в крови. Но даже их восстановление не спасет от болезненного самочувствия на следующее утро после возлияний.

Что же нужно делать, чтобы не страдать от похмелья? "Надо просто не доводить себя до такого состояния - это единственное, что вы можете сделать, - сказал Александр Мясников. - Потому что нет никакого волшебного средства против похмелья".