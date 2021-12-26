Эксперты: России нужна модель социального развития

Негативными факторами влияния на темпы экономического роста в России являются неблагоприятные демографические тенденции, низкий уровень доходов населения и структура его потребления, технологическое отставание страны в ряде областей, несбалансированная система ценообразования и требующие развития сегменты финансового сектора страны.

К такому выводу пришли эксперты научного форума "Абалкинские чтения", организованного Вольным экономическим обществом России, Международным Союзом экономистов и секцией экономики Отделения общественных наук РАН. Форум был посвящен теме "30 лет новой России: проблемы, достижения, перспективы".

За 30 лет в России удалось победить нищету, однако существенно выросло имущественное расслоение и неравенство. "Преодолев тяжелое наследие краха СССР, наших бурных 90-х годов, добившись макроэкономической стабилизации, сейчас самое время оглянуться на пройденный за тридцать лет путь, чтобы констатировать - новой России нужна социальная модель развития, главной целью новой экономической политики должно стать - устранение вопиющих разрывов в уровне жизни", - полагает Сергей Бодрунов, президент ВЭО России, президент Международного Союза экономистов.

Наряду со стагнацией реальных доходов населения, экономический рост сдерживает демографическая ситуация. "Мы поддерживали численность населения в стране в течение длительного времени за счет миграции - этот фактор позволял нам компенсировать естественную убыль. Сегодня он исчерпан, а это значит, возникают дополнительные требования к сбережению населения", - рассказал член Правления ВЭО России, директор ИНП РАН Александр Широв.

Для решения демографической проблемы следует нарастить государственные расходы на увеличение рождаемости, и в целом - на здравоохранение и образование, считают эксперты ВЭО России.

"Наша медицина, бесспорно, недофинансирована, - отметил член Президиума ВЭО России, академик РАН Борис Порфирьев, - Расходы на здравоохранение, которые мы имели в 2020 году, благодаря беспрецедентным мерам поддержки, - это 5,6% ВВП, в предыдущие годы - примерно 4%. Из них госфинансирование - около 3,5%. Это в разы меньше, чем у наших партнеров. Расходы на медицину должны быть увеличены, и они окупятся - это инвестиции в человеческий капитал".

Критическое значение для достижения приемлемых темпов экономического роста, сохранения конкурентоспособности страны в мировой экономике будут иметь технологические сдвиги, которые невозможны без расширения объема фундаментальных и прикладных исследований, убеждены эксперты ВЭО России.

Необходимо усилить взаимодействие академической и корпоративной науки, инновационных стартапов и крупного бизнеса, совершенствовать налоговые и бюджетные стимулы для частных инвестиций в НИОКР и рискованные высокотехнологические проекты, подходы и механизмы поддержки формирования научно-технических заделов и прорывных рискованных разработок, полагает член Правления ВЭО России Андрей Клепач.

Еще одно препятствие на пути к устойчивому экономическому развитию, по мнению экспертов ВЭО России, - несбалансированная система ценообразования.

"Мы имеем как минимум четыре системы ценообразования внутри одной экономики - это нэтбэк, то есть экспортный паритет, это управляемые цены на продукцию инфраструктурных монополий, это импортные цены, это то, что возникает в результате балансировки спроса и предложения. И та импортируемая инфляция, которую мы имеем в этом году, во многом связана с этой разбалансированной системой цен", - пояснил Александр Широв.

Заведующий отделом международных рынков капитала ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Яков Миркин обратил внимание на неадекватность финансового сектора России размерам отечественной экономики. "За 30 лет мы создали финансовый сектор в два-три раза меньше, чем это нужно экономике, причем деформированный, с высоким избыточным процентом, с инфляцией, которая пытается вырваться наружу. Причина - ограничительная денежная политика, подавление преимущественно немонетарной инфляции монетарными методами", - пояснил ученый.

Среди других проблем, которые тормозят развитие финансового сектора России, Яков Миркин назвал избыточную регулятивную нагрузку на финансовый сектор, вывоз капитала и нарастающую сверхконцентрацию денежных средств в Москве. Так, доля Москвы и Московского региона на корсчетах банков в Банке России составляет 94,8%, что ведет к "денежному опустыниванию" и "банковскому опустыниванию" во многих регионах страны.

С точки зрения академика РАН Абела Аганбегяна низкие темпы экономического роста России обусловлены высокой степенью огосударствления экономики - 71%, по данным Всемирного банка, а также неразвитой системой формирования "длинных" денег, на использовании которых базируется рыночный механизм социально-экономического роста и прежде всего рынок капитала.

"Мы ушли от показавшей свою непригодность централизованной, административной неэффективной системы планового управления, но не создали нормальную рыночную экономику. У нас нет сбалансированного рынка - цены централизуются, во многих отраслях нет конкурентной среды из-за государственных олигархических монополий", - полагает ученый.

Решив эти проблемы, можно повысить монетизацию экономики, модернизировать ее, достигнуть устойчивого социально-экономического роста, выразили уверенность эксперты ВЭО России.