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26.12.2021 11:15
Рубрика: Власть

Электронные паспорта в России планируют выдавать с 2023 года

Текст: Владимир Баршев
Выдача электронных паспортов в России планируется с января 2023 года. Об этом сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова в эфире радиостанции "Милицейская волна".
Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости
Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Напомним, что начать выдачу таких паспортов ранее планировалось не позднее июля 2023 года.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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На первоначальном этапе предполагается выдать не менее 100 тысяч таких паспортов. Получить их граждане смогут на добровольной основе начиная с 14 лет. Однако ранее также предполагалось, что первые счастливчики - обладатели электронных паспортов - могут появится в Москве. В столице в рамках пилотного проекта их выдачу планируют начать до 1 декабря этого года. К этому сроку планируется осуществить подготовительные работы как правового, так и технического характера, сообщало МВД. Однако Казакова про столичный эксперимент не упомянула.

Она напомнила, что с юридической точки зрения паспорт с электронным носителем информации будет иметь такой же статус, как и действующий бумажный паспорт. Электронный паспорт будет представлять собой пластиковую карту, размером со стандартную банковскую, с фотографией, ФИО и датой рождения. Для его оформления потребуется не только фотография, но еще и отпечатки пальцев. Но информация о них, равно как и адрес регистрации гражданина не будет изображаться на карте. Все это будет содержаться в чипе, зашитом в карту. Планируется также, что в электронный паспорт будет зашита информация и о водительском удостоверении, что позволит возить с собой вместо двух документов один.

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