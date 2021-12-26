Электронные паспорта в России планируют выдавать с 2023 года

Выдача электронных паспортов в России планируется с января 2023 года. Об этом сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова в эфире радиостанции "Милицейская волна".

Напомним, что начать выдачу таких паспортов ранее планировалось не позднее июля 2023 года.

На первоначальном этапе предполагается выдать не менее 100 тысяч таких паспортов. Получить их граждане смогут на добровольной основе начиная с 14 лет. Однако ранее также предполагалось, что первые счастливчики - обладатели электронных паспортов - могут появится в Москве. В столице в рамках пилотного проекта их выдачу планируют начать до 1 декабря этого года. К этому сроку планируется осуществить подготовительные работы как правового, так и технического характера, сообщало МВД. Однако Казакова про столичный эксперимент не упомянула.

Она напомнила, что с юридической точки зрения паспорт с электронным носителем информации будет иметь такой же статус, как и действующий бумажный паспорт. Электронный паспорт будет представлять собой пластиковую карту, размером со стандартную банковскую, с фотографией, ФИО и датой рождения. Для его оформления потребуется не только фотография, но еще и отпечатки пальцев. Но информация о них, равно как и адрес регистрации гражданина не будет изображаться на карте. Все это будет содержаться в чипе, зашитом в карту. Планируется также, что в электронный паспорт будет зашита информация и о водительском удостоверении, что позволит возить с собой вместо двух документов один.