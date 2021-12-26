Эрдоган назвал Турцию восходящей звездой XXI века

Турция является восходящей звездой XXI века, заявил президент Раджеп Тайип Эрдоган, подводя итоги уходящего года. По словам политика, Турция стала одной из двух стран, чей экономический рост по итогам первого года пандемии оказался положительным, а рост ВВП достигнет двухзначного показателя.

Эрдоган также напомнил, что долг Турции перед МВФ в 2002 году был 23,5 миллиарда долларов, сейчас же Анкара ничего не должна валютному фонду. А резервы ЦБ увеличились с 27,5 до 120 миллиардов долларов.

На прошлой неделе Центробанк Турции принял решение снизить ставку с 15 до 14 процентов, что вызвало резкое падение курса турецкой валюты - 20 декабря за американский доллар давали 18,4 лиры. В тот же день падение нацвалюты сменилось значительным ростом, в итоге лира компенсировала потери последних недель. "Мы столкнулись с беспрецедентными попытками манипуляций на валютном рынке, но решили эту проблему всего за час", - цитирует Эрдогана РИА Новости.

Оппозиция обвинила главу государства в экономической некомпетентности и призвала провести досрочные выборы. Политик заявил, что президентские и парламентские выборы в республике пройдут, как и запланировано, в июне 2023 года.