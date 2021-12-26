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26.12.2021 19:59
Рубрика: Общество

Главным остается настроение надежды: ВЦИОМ подвел итоги уходящего года

Текст: Елена Яковлева
Российская газета - Федеральный выпуск № 294(8645)
Россиян нельзя назвать особенными оптимистами, но вот в чем им не откажешь, так это в желании надеяться, мы - люди надежды. Это стало ясно, когда ВЦИОМ подвел итоги 2021 года и сравнил их с тем, что было раньше.
Фото: Нина Зотина/РИА Новости Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Самым заметным политиком года стал президент России Владимир Путин, музыкантом года - ушедший от нас Александр Градский, словом года - "коронавирус", а событием года - борьба с ним. Победой года россияне посчитали спортивные победы наших спортсменов на Олимпийских и Паралимпийских играх. Лучшими писателями года стали Александр Пушкин, Захар Прилепин и Виктор Пелевин. Лучшими актерами - Константин Хабенский, Александр Петров, Сергей Безруков и Мария Шукшина.

Фото: Константин Завражин/ РГ
Путин стал политиком года по опросу ВЦИОМ

Второй год пандемии коронавируса был легче, чем первый, падение настроений и ожиданий остановилось. Тенденция переломилась. "Мы начинаем выбираться из ямы, - сказал, представляя итоговые материалы, глава ВЦИОМ Валерий Федоров. - Настроения, особенно личные, улучшились в четыре раза, хотя позитивный настрой еще не доминирует над негативным. Если не будет никаких сверхнапастей, на "позитивное сальдо" восприятия мы должны выйти в следующем году".

Запросы и настроения россиян в конце года ВЦИОМ промеряет уже 19 лет и хорошо знает долговременные тенденции, которые не изменились и в этом году. Одна из них - личные итоги выглядят всегда лучше, чем общие. А Россия, как правило, лучше, чем весь остальной мир. "Когда мы говорим о том, что нам близко и понятно, мы чувствуем себя увереннее, а как только начинаем следить за общей жизнью по ТВ, интернету и сарафанному радио, у нас тотчас же включаются скептические и пессимистические оценки", - уточняет Валерий Федоров. Поэтому самой неудачной нам кажется ситуация не в своей семье, и не в стране, а в мире. Только 1 процент опрошенных россиян назвали уходящий год очень удачным для всего мира, еще 9 - в целом хорошим, 30 - плохим и очень тяжелым и 47 процентов - скорее трудным. Негативное сальдо составило "-66", но огорчаться не стоит, потому что в прошлом году оно было "-83". А сейчас взгляд на мир все-таки улучшается.

Интересно, что эмоциональный индекс оказался лучше рационального и достиг позитивных показателей "+60 пунктов". Хотя он и не опускался ниже "+51" за последние 16 лет. Даже не испытывая особого подъема, люди стараются прожить год без негативных чувств. Ну и к тому же сам праздник Нового года - один из главных праздников в России - становится мощным инструментом, всем поднимающим настроение. Все хорошее должно сбываться - это наша главная новогодняя философия.

Второй год пандемии мы пережили легче. Падение настроений остановилось

"Надежда, с которой мы смотрим в будущее, - для россиян альфа и омега национального характера и мировоззрения", - поясняет Валерий Федоров.

Социологи промеряют и такой показатель, как "Послевкусие уходящего года". Для 12 процентов россиян он был более хорошим, чем они ожидали, для 37 - более плохим, чем надеялись, а для 49 - именно таким, каким они его видели заранее. Интересно, что сравнивая свою страну с другими государствами, 34 процента россиян уверены, что мы прошли сквозь трудности скорее легче других, 32 процента полагают, что примерно так же, как и все.

Общество Соцсфера Социология Наука и образование ВЦИОМ

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