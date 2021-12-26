Хакеры научились играть на желании людей посмотреть фильм раньше премьеры

Любая ожидаемая премьера фильма, сериала или игры сопровождается повышенной активностью хакеров.

Так, показ эпизода "Друзья: Воссоединение" "породил" новый вид мошенничества, рассказали "РГ" в "Лаборатории Касперского".

Хакеры создавали страницы, где якобы был выложен эпизод до официальной премьеры. При попытке посмотреть продолжение сериала или скачать его, пользователя перенаправляли на сайт, где в течение нескольких секунд демонстрировали официальную заставку киностудии. После этого трансляция прекращалась, а на странице появлялось предложение оформить подписку за символическую сумму. При этом на страничке были отдельные кнопки для того, чтобы скачать или посмотреть шоу онлайн, но что бы пользователь ни выбрал, итог был один и тот же.

"Получив письмо от любимого онлайн-кинотеатра с предложением ознакомиться с новым сезоном популярного сериала до его официальной премьеры, пользователь рискует столкнуться с компьютерными вирусами, червями, троянами, рекламным или шпионским ПО, программами-вымогателями", - говорит Петр Куценко, руководитель направления Solar webProxy компании "Ростелеком-Солар".

К тому же мошенники могут пользоваться повышенным интересом пользователей к атрибутике, связанной с фильмами или сериалами, играми, продолжает Татьяна Щербакова, старший контент-аналитик "Лаборатории Касперского": "Злоумышленники создают странички фейковых магазинов, где продают такие костюмы и сувениры. Магазины при этом могут даже позиционировать себя как официальные, когда на самом деле это не так - делая покупки на таких сайтах в лучшем случае пользователь рискует не получить оплаченный мерч, в худшем - рискует сохранностью своих платежных и личных данных, так как для оформления покупки на некоторых таких сайтах пользователя просят указать данные карты и личную информацию, в том числе адрес почты, адрес проживания, ФИО".

Мошенники все активнее стали применять телеграм-боты и рекламу в соцсетях якобы от известных компаний

Сейчас в арсенале мошенников все активнее стали применяться новые методы - телеграм-боты и реклама в социальных сетях якобы от известных компаний, продолжает Куценко. "Поскольку о наиболее распространенных сценариях атак уровень информирования постепенно повышается, злоумышленники идут на хитрости. Они используют высокий интерес общественности к обсуждаемому событию или контенту", - заключает эксперт.