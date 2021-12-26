Иммунолог Крючков предупредил о риске "отложенной" смерти после COVID-19

Пожилые россияне и люди с хроническими заболеваниями, оказавшиеся с коронавирусной инфекцией в больнице, могут умереть через три-четыре месяца после выздоровления.

Речь идет именно о тех, у кого была тяжелая форма COVID-19, заявил кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. Он перечислил симптомы, которые должны насторожить: слабость, проблемы с сердцем, сбои в работе нервной системы, нарушение мозгового кровообращения.

"Эти симптомы прогрессируют, и человек умирает либо от инсульта, либо от инфаркта, либо тромб оторвется", - приводит слова врача агентство URA.RU.

Крючков отметил, что "такие люди не попадают в статистику по COVID-19. "Если сделать такое популяционное исследование, там будет немало таких событий", - добавил специалист.