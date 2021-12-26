Итоги года: опера, балет и концертные залы ставят рекорды

Несмотря на антиковидные меры и ограничения, уходящий год для российских оперных театров и концертных залов был более успешным, чем для многих музыкальных сцен в мире, где серии локдаунов не позволили сделать непрерывную афишу.

Именно по этой причине в уходящем году сложился "русский сезон" для Пласидо Доминго, Анны Нетребко, Ильдара Абдразакова, Аиды Гарифуллиной, Асмик Григорян и других звезд мировой сцены, регулярно выступавших в Большом и Мариинском театрах.

Фауста переписали

На сцене Большого театра в феврале состоялась премьера, которую можно считать ключевым событием оперного года: "Саломея" Рихарда Штрауса в постановке Клауса Гута и Тугана Сохиева с Саломеей - Асмик Григорян. Спектакль поставлен в жанре психоаналитического триллера, разворачивающего миф во фрейдистском ключе, сталкивающего героиню не с Иоканааном, а с собственными подсознанием.

В жанре психологического триллера, но в криминальном формате создан и "блокбастер" года - "Фауст" Гуно в постановке Василия Бархатова в Пермской опере. От знаменитого текста Бархатов не оставил ничего - ни сюжета, ни литературной основы, ни его хрестоматийных героев. В спектакле действуют террористы из банды Майора и немецкая семья Шверляйн, и эту тотальную "деконструкцию" гармонично удерживает в музыкальном тонусе дирижер Артем Абашев.

Самой дискуссионной премьерой года стала еще одна премьера Пермской оперы - "Кармен" Бизе с авторским либретто Константина Богомолова. Откровенно провокативный спектакль, действие которого перенесено в Одессу ХХ века, сделан мастерски: Богомолов виртуозно жонглирует клише гендерной, национальной, любой (на выбор) радикальной повестки, но, увы, неудачно выруливает из этого микста в балаганном эпилоге с "маньяком" Хозе, обрамленном любовной поэзией Маяковского (антитеза не работает). Блестящая работа дирижера Филиппа Чижевского.

Барокко на связи

Осенью начался юбилейный, 100-й сезон Московской филармонии, апогей празднования придется уже на 2022 год. Между тем в сложнейшем для концертной логистики уходящем году филармонии удалось сохранить все свои позиции - и по абонементам, которых более двухсот, и по всем крупным проектам.

Впервые в мейнстриме столичной афиши оказался генделевский репертуар, все еще редкий в России. Филармония открыла новый фестиваль: "Гендель. Мир горний и мир дольний" (худрук Михаил Фихтенгольц), где прозвучали оперы и оратории Генделя с международными барочными составами.

Этот год для наших театров и концертных залов был более успешным, чем для многих сцен в мире

Тренд филармонии - современная музыка. Среди событий года - концерт знаменитого Ensemble Intercontemporain, созданного Пьером Булезом. Музыканты привезли из Парижа спецоборудование, разработанное институтом IRCAM (Институт исследования и координация акустики и музыки) и впервые в России исполнили хрестоматийное сочинение Булеза - Rpons для солистов и электроники.

Эксклюзивом концертного зала "Зарядье" стал цикл всех симфоний Шостаковича - героический в условиях пандемии проект, собравший десять столичных и региональных оркестров России.

Отдельным событием стал цикл концертов Теодора Курентзиса с musicAeterna в "Зарядье" с программами музыки от барокко до новейших партитур. К 65-летию Леонида Десятникова Курентзис исполнил его сюрреалистическую симфонию "Зима священная 1949 года", написанную на текст пособия по английскому языку из сталинских времен. У Курентзиса партитура этой симфонии прозвучала не саркастически, а с жутким ощущением ожившей фантасмагории.

А вот репертуарным трендом следующего года должно стать творчество композитора, который абсолютно верил в то, что с помощью искусства можно создать новый мир и объединить человечество. 6 января исполнится 150 лет со дня рождения Александра Скрябина. В зале Чайковского в этот день откроется I Международный фестиваль его имени под руководством пианиста Бориса Березовского.

Дочь вернулась

Балетный театр острее других ощутил в условиях пандемии эфемерность собственного существования, с одной стороны, и обостренную потребность в искусстве - с другой. Поэтому 2021 год побил, вероятно, все рекорды по количеству премьер.

Рассчитывать пришлось преимущественно на собственные силы, хотя за последние десятилетия ведущие российские балетные театры привыкли ощущать себя частью международного профессионального сообщества. Обычно существующие на периферии процесса труппы Воронежа, Астрахани, Самары, Сыктывкара, Улан-Удэ, Ростова-на-Дону тоже начали искать способы заявить о себе нестандартными постановками.

Продолжили следовать своим курсом два тяжеловеса: Мариинский театр пригласил на постановку исторического балета "Дочь фараона" Алексея Ратманского (премьера, увы, отложена до весны); Большой театр выпустил "Орландо" по роману Вирджинии Вулф в хореографии Кристиана Шпука и чеховскую "Чайку" хореографа Юрия Посохова и режиссера Александра Молочникова.

Заметную лепту в картину прошлого года внес Московский музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко. С одной стороны, он первым в России включил в репертуар спектакль Шарон Эяль - главной героини последних европейских сезонов, работающей в современном танце. С другой, изменив собственный вектор движения последнего времени, обратился к трехактному сюжетному балету "Ромео и Джульетта", предоставив великую партитуру дебютантам - режиссеру Константину Богомолову и 24-летнему хореографу Максиму Севагину. Дуэт ожидания оправдал - спектакль не оставил равнодушным никого.

Знаменитый Пермский балет находится в процессе сближения с новым худруком Антоном Пимоновым, который отлично показал труппу в прокофьевском "Концерте № 5". Он же вместе с Вячеславом Самодуровым стал автором еще одной премьеры, которая не позволяет зрителю оставаться просто потребителем: их "Конек-горбунок" в "Урал Опера Балете" требует ответа на вопрос, что балет для вас - застывшее вечно прекрасное нечто или живое, цепляющее, дерзкое высказывание.

Интересно заявили о себе частные инициативы: компания MuzArts представившая программу из мировой премьеры Уэйна Макгрегора и спектаклей Соль Леон и Пола Лайтфута, Алексея Ратманского и Сиди Ларби Шеркауи, и продюсерское агентство JokerLab - на его счету вечер L.A.D. в "Урал Опера Балете" с участием тех же Самодурова, Севагина, Андрея Кайдановского и Максима Петрова.

Но настоящий гвоздь сезона - это "Катарина, или Дочь разбойника", выпущенная Красноярске. Она соединила популярную в мире идею возвращения на сцену старинных больших балетов, сильную труппу, которая давно не выпускала знаковых премьер, и харизматичных солистов. Сибирская "Катарина", поставленная Сергеем Бобровым и Юлианой Малхасянц, - настоящее пиршество для балетоманов с ее бесконечными па д"аксьон и гран па, пуантами и черными сапожками, характерными танцами, величественными жестами, пенными классическими пачками и тремя вариантами финала.

Героем же сезона можно назвать 29-летнего Максима Петрова. В уходящем году он получил "Золотую маску" как лучший хореограф за постановку спектакля "Русские тупики - II" в Мариинском театре. Награда не авансом и не по совокупности заслуг.

"Маска" отметила, что Петров, уже несколько лет выделявшийся среди молодых хореографов, достиг уровня высшей лиги. Это подтвердили и новые номинации - за "Фортепианный концерт" на музыку Шостаковича, вышедший под занавес прошлого года в Самаре, и остроумный сложносочиненный вечер Стравинского в родном Мариинском театре, объединивший "Байку про Лису", оперу "Мавра", фортепианный цикл "Пять пальцев" и балет "Поцелуй феи".