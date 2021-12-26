Юрист рассказал, что нельзя делать со старой банковской картой

Перед тем как выбросить просроченную банковскую карту, необходимо разрезать ее ножницами, чтобы мошенники не могли получить доступ к данным клиента. Об этом агентству "Прайм" рассказал старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

Эксперт отметил, что выбрасывать карту нельзя рядом с банкоматами или отделениями банка.

Кроме этого, надо закрыть счет, к которому привязана карта, особенно если она кредитная. В противном случае банк может автоматически продлить условия обслуживания и продолжить списывать деньги.

Если на карте осталась задолженность, то на нее могут начисляться штрафы и пени, предупредил Гусятников. "Иногда на небольшие, казалось бы, суммы могут набежать штрафы и пени, которые выльются в ощутимые деньги. А отдать банку "ни за что" 2 - 3 тысячи рублей будет очень обидно", - сказал он.