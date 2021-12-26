Из-за роста цен россияне начали покупать технику в качестве инвестиций

Россияне покупают все более дорогую технику - те, у кого не хватает сбережений на квартиры и машины, стали вкладываться в телевизоры, планшеты и телефоны.

По данным аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, тенденция связана с тем, что за год техника подорожала на 30%. "У каждой из категорий сместились ценовые сегменты, - говорит он. - Нельзя сказать, что россияне полюбили дорогую технику - если люди хотят пользоваться привычными им возможностями, то им приходится переплачивать те самые 30%. С другой стороны, люди стали понимать, что кризис на рынке чипов - это надолго, и стали покупать технику на длительный срок, рассчитывая ею пользоваться три, четыре, пять лет".

Для российского рынка ТВ в 2021 году характерен инвестиционный спрос - наиболее активными темпами продажи в натуральном выражении росли в среднем и высоком ценовом сегменте - от 40 тыс. руб., что отразилось и в росте средней цены. Так, спрос на ТВ с разрешением 8K вырос вдвое в штуках за девять месяцев 2021 года по сравнению с 2020-м, доля Ultra HD телевизоров (8К и 4К) достигла 42% в общем объеме продаж в штуках (еще год назад она была 33%). Спрос на ТВ с широкими диагоналями, от 65 дюймов и выше, вырос на треть в штуках, спрос на ТВ с функцией Smart - в полтора раза, рассказали "РГ" в "М.Видео-Эльдорадо".

"В случае с телевизорами ценовой диапазон в "40 тысяч" легко объясним - именно от 40 тыс. руб. начинаются цены 4K-телевизоров с диагональю 50 и 55 дюймов, если мы говорим о всемирно известных брендах, наподобие Samsung и LG. Стандарт качества изображения 4K наконец превратился из флагманских излишеств в "народный выбор" благодаря доступным моделям телевизоров и переходу телеканалов/онлайн-кинотеатров на 2160p, поэтому он будет продолжать набирать популярность, пока рынок не насытится, как это ранее произошло с Full HD", - полагает Евгений Харитонов, главный редактор Ferra.ru.

Кроме того, покупатели больше не считают дефицит полупроводников фейком, который якобы придумали ретейлеры в сговоре, и в полной мере осознали, что гаджеты продолжат дорожать в обозримом будущем, добавляет он. "Если мы говорим об экосистеме Apple - iPhone SE 2020, самый доступный на сегодня смартфон на базе iOS стоит от 38 до 45 тыс. Более доступного "входного билета" в современные мобильные устройства Apple, если не брать в расчет вторичный рынок, просто нет, - продолжает Харитонов. - Android-смартфоны дороже 40 тыс. руб. - это уже, скорее, не необходимость, а следствие тяги к прекрасному. В этом бюджете представлены так называемые китайские "антикризисные флагманы" - смартфоны, которые сочетают характеристики среднего класса с флагманской камерой либо флагманским процессором, в зависимости от модели (HONOR 50, Xiaomi 11T и др.). Либо максимально укомплектованные модели среднего класса таких брендов, как Samsung (Galaxy A72 8/256 Гб и др.)".

По его словам, если первые позволяют ощутить, "до чего техника дошла" по разумной цене, то вторые, как и в случае с телевизорами ведущих брендов, - удобный способ купить смартфон среднего класса без недостатков. "Китайские смартфоны среднего класса сегодня можно приобрести за 25-35 тыс. руб., но моделей из КНР в этом ценовом диапазоне настолько много, что выбрать из них лучшую удастся либо с экспертом, либо экспертом накануне покупки придется становиться самому. А на это у россиян нет желания и времени, ведь гаджеты дорожают с каждым месяцем и решение нужно принимать быстро", - заключает эксперт.

По оценке "М.Видео-Эльдорадо", рынок смартфонов в России за 11 месяцев 2021 года вырос на 27%. Объем рынка по итогам 2021 года составит 720-730 млрд руб. (570 млрд руб. в 2020-м). В натуральном выражении продажи достигнут 30-31 млн штук, чуть ниже 2020 года, но на уровне 2019 года. Рынок в деньгах растет быстрее, чем в штуках за счет инвестиционного спроса и интереса россиян к флагманским моделям с расширенным функционалом. Наиболее высокую динамику показывают смартфоны дороже 50 тыс. руб. - продажи на конец года могут вырасти на 70% в штуках и 75% в деньгах. 70% приобретенных в 2021 году девайсов уже оснащены NFС для бесконтактных платежей, более 85% имеют биометрические датчики, спрос на складные смартфоны вырос в три раза, на девайсы с поддержкой 5G - в 13 раз.

В сегменте ноутбуков растет спрос на модели среднего и верхнего диапазона. Пользователи предпочитают инвестировать на перспективу, выбирая более функциональное устройство. За девять месяцев 2021-го розничный сегмент ноутбуков в России составил порядка 128,5 млрд руб. - продажи выросли более чем на 20%. Для понимания, ноутбуки за 35-40 тыс. руб. сегодня - это примерно те же самые ноутбуки по характеристикам, которые в 2018-2020 годах стоили 22-28 тыс. руб., просто подорожавшие.