Кабмин выделил 5 млрд рублей на модернизацию почтовых отделений в селах

До конца 2021 года на модернизацию отделений почтовой связи, расположенных в селах и труднодоступных местностях, будет направлено 5 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Средства позволят привести в нормативное состояние почти 1,2 тыс. почтовых отделений, если возникнет необходимость - могут быть построены новые здания.

Как заявлял ранее Мишустин, важно, чтобы все отделения почты - вне зависимости от того, где они находятся - стали современными и удобными.