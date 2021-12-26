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26.12.2021 11:24
Рубрика: Экономика

Кабмин выделил 5 млрд рублей на модернизацию почтовых отделений в селах

До конца 2021 года на модернизацию отделений почтовой связи, расположенных в селах и труднодоступных местностях, будет направлено 5 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Средства позволят привести в нормативное состояние почти 1,2 тыс. почтовых отделений, если возникнет необходимость - могут быть построены новые здания.

Как заявлял ранее Мишустин, важно, чтобы все отделения почты - вне зависимости от того, где они находятся - стали современными и удобными.

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