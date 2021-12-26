Как подобрать подарок любителю технологий и гаджетов

Смартфоны и гаджеты, которые есть практически в каждом доме, стабильно входят в топ-5 самых желанных подарков на любой праздник. Что подарить человеку, который интересуется высокими технологиями? Попробуем подобрать практичный и приятный подарок нашим близким, а может, и самим себе.

Путешественнику

Экшен-камера - то, без чего современное путешествие просто-напросто лишено смысла. Большинство из них имеют возможность закрепления на груди или на голове (в том числе на шлеме), чтобы любитель походов или острых ощущений мог запечатлеть каждый волнующий момент и поделиться с друзьями или подписчиками в социальной сети.

Модели: Xiaomi Mijia Seabird 4K Motion Camera (9 тыс. руб.), GoPro Hero 7/8/9 (от 25 тыс. руб.), DJI Pocket 2 (от 30 тыс. руб.).

Дрон (он же квадрокоптер) сделает путешествие еще более незабываемым - ведь он способен подняться туда, куда не может попасть человек, и взглянуть на красоту природы или архитектуры под совершенно новым углом. При покупке стоит обращать внимание на разрешение камеры и максимальную длительность полета.

Модели: DJI Tello Boost Combo (модель для начинающих, от 14 тыс. руб.), DJI Mini SE (средняя, от 28 тыс. руб.).

Внешняя батарея - главный друг путешественника. Для небольших поездок, когда с собой только планшет и смартфон, подойдет модель на 10 000 миллиампер-часов, для большого количества устройств или длительных походов - от 30 000 миллиампер-часов.

Модели: Xiaomi Mi Power Bank, Canyon, Baseus.

Меломану

Наушники. На удаленке, куда многие переместились из офисов, пригодятся не обычные наушники, а с шумоподавлением. Домашнийшум, куда назойливее офисного, и отвлекает от дел гораздо сильнее. Форм-фактор - накладные или "затычки" - каждый выбирает сам для себя. В накладных бывает жарко летом, а от "затычек" у некоторых возникает дискомфорт в ушах. Также стоит обратить внимание на поддержку TWS.

Модели: "затычки" Apple AirPods Pro (от 17 тыс. руб.), Sony WF-1000XM3 (от 12 тыс. руб.), Huawei FreeBuds 4i (от 6 тыс. руб.), накладные JBL Live (от 5500 руб.), Bose QuietComfort 35 (от 19 тыс. руб.), Beats Solo Pro (от 17 тыс. руб.).

Bluetooth-колонка наполнит музыкой комнату и поможет взбодриться. Для хорошего звука лучше выбирать устройства побольше и потяжелее - обычно в них встраивают неплохие басовые звукоизлучатели. Если не нужно "качать басы", то подойдет и колонка поменьше.

Модели: JBL Charge 5 (от 13 тыс. руб.), "Яндекс.Станция" (от 18 тыс. руб.), Apple HomePod или HomePod mini (от 14 тыс. руб.).

Подписка на музыку - еще один неплохой подарок любителю музыки. Это может быть "Яндекс.Музыка" (1700 руб. в год), Apple Music (169 руб. в месяц), Deezer (1665 руб. в год). Однако перед вручением подарка лучше узнать у получателя, каким сервисом он пользуется.

Спортсмену

Смарт-браслет - отличный подарок для человека, который делает первые шаги в спорте или хотя бы заговорил о своем желании. Большинство браслетов умеют считать израсходованные калории и шаги, выводят на экран уведомления и текст сообщений, поддерживают различные виды тренировок. Самые продвинутые измеряют кислород в крови.

Модели: Xiaomi Mi Smart Band 6 (от 4500 руб.), Honor Band 6 (от 3500 руб.), Samsung Galaxy Fit2 (от 3500 руб.).

Умные весы позволяют контролировать прогресс - большинство моделей не только определяет вес, но и с более-менее высокой точностью показывает процент жировой, мышечной и костной тканей в организме. Вся информация обрабатывается аналитикой в приложении на смартфоне..

Модели: Xiaomi Mi Smart Scale 2 (от 1100 руб.), Picooc Mini Lite (от 2500 руб.), Huawei Body Fat Scale (от 3400 руб.).

Любителю всего нового

Умная розетка - включается в обычную розетку и может подавать или отключать ток на подключенное устройство. Им может быть что угодно - торшер, чайник или что-то еще. Управлять розеткой можно через приложение (голосом или с помощью экранных кнопок) или общаясь с умной колонкой. В приложении можно настроить расписание включения и отключения. Модели: Xiaomi Smart Plug (от 1300 руб.), умная розетка "Яндекса" (от 1100 руб.), TP-LINK Tapo P100 (от 1000 руб.).

Умная лампа - осветительный прибор, который подключается к домашнему Wi-Fi самостоятельно и управляется отдельно от розетки (ее вообще может не быть). С помощью приложения или голосового помощника можно регулировать освещение, настраивать яркость, цветовую температуру, режим включения и выключения.

Модели: Xiaomi Mi Smart LED Bulb (от 1000 руб.), Умная лампочка "Яндекса" (от 1400 руб.), Philips Hue White and Color (от 5000 руб).