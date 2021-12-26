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Рубрика: В мире

Как разные страны выстраивают рубежи обороны от "омикрона"

Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 294(8645)
На фоне распространения штамма коронавируса "омикрон" разные страны принимают под Новый год экстренные меры по борьбе с "мутантом".
Фото: MENAHEM KAHANA / AFP Фото: MENAHEM KAHANA / AFP
Фото: MENAHEM KAHANA / AFP

В Израиле ужесточили ответственность за нарушение ограничений, предусмотренных в рамках "зеленого" и "фиолетового" стандартов (в первом случае речь идет об общественных местах, куда пускают только привитых, переболевших или протестированных, во втором - о местах общего допуска, как, например, продуктовые магазины). До сих пор штрафы для юридических лиц, не соблюдающих предписания (о проверке ковид-сертификатов, о недопуске посетителей без масок, об ограничении числа гостей в зависимости от площади помещения), часто ограничивались предупреждениями.

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Теперь полицейским дано предписание - штрафовать без разговоров, сообщает израильская газета "Вести". Также с 27 декабря вступают в силу новые правила посещения торговых центров. На одного человека должно приходиться не менее 15 квадратных метров. В помещения площадью более ста квадратов будут пускать только по "зеленым паспортам". Требование относится не только к покупателям, но и к сотрудникам. Непривитые граждане не смогут перекусить в кафе на территории ТЦ.

В Германии предложили брать с непривитых граждан больше отчислений в страховые кассы

Кабмин Италии ввел обязательное ношение масок на открытом воздухе (аналогичное правило уже действовало в некоторых регионах Германии для оживленных улиц и площадей). Ну а без респираторов стандарта FFP2 теперь не пустят в общественный транспорт (городской и дальнего следования), кино, театры, музеи и на стадионы. На их территории также запретят употребление пищи.

Об этом объявил министр здравоохранения Роберто Сперанца. Срок действия электронного сертификата Green pass сократят с нынешних девяти до шести месяцев. Накануне в Италии зафиксировали максимальное с начала пандемии число заражений ковидом - 44 595 случаев за сутки. Свои "антирекорды" обновили и другие европейские страны. Как пишет Euronews, у медиков французских больниц, где реанимации зачастую переполнены непривитыми пациентами, "опускаются руки". Перед самым Рождеством в Пятой республике выявили более 94 тысяч новых заболевших. На Альбионе "праздничные" цифры еще более пугающие - 120 тысяч суточных заражений.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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В Германии предложили не только лишать непривитых жителей, подхвативших "корону", выплат по больничному, но и брать с них больше отчислений в страховые медицинские кассы - с такой инициативой выступил минздрав Баварии. Там подсчитали: лечение одного пациента на ИВЛ обходится в 34 тысячи евро, методом ЭКМО - в 92 тысячи. На менее тяжелых больных в стационаре уходит почти 6 тысяч евро. Экспертный совет при правительстве ФРГ уже продумывает чрезвычайный план на случай массового заболевания работников "критической инфраструктуры" (врачей, пожарных и полицейских). США уже столкнулись с подобной проблемой: авиакомпании United Airlines и Delta отменили около 200 рейсов из-за неватки персонала, который "подкосил" ковид.

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