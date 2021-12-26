Кардиолог объяснила, что будет при резком отказе от курения

Кардиологам часто задают вопрос о возможных "побочных эффектах" после резкого отказа от сигарет. В частности, некоторые люди, распрощавшись с вредной привычкой, жалуются на тревожность, повышение давление и так далее. Также многих интересует, какие положительные изменения можно ожидать, бросив курить.

"Люди курят или злоупотребляют алкоголем, потому что есть тревожность, фоновое беспокойство, страх. Никотин, например, убирает это. С отказом от курения человек лишается этой вымышленной "таблетки от страха". Вредной, с большим количеством побочных эффектов", - объясняет кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич.

Курение сильно увеличивает риск развития атеросклероза, онкологии, способствует появлению тромбоза, отмечает врач, подчеркивая, что это один из худших способов борьбы со стрессом.

По ее словам, при отказе от сигарет из-за отсутствия заменителя иногда начинают "шалить давление и пульс".

"Адреналин у вас продолжает вырабатываться, а гасить его нечем", - отмечает Кореневич.

Тем не менее врач считает ошибочным мнение, что резкий отказ от курения вредит здоровью. Среди явных плюсов такого перехода: замедляется рост бляшек в сосудах, серьезно снижается риск развития инфаркта и инсульта уже через год после того, как вы завязали.

Чтобы легче справиться с отказом от никотина, специалист советует "провести работу над причинами тревожности". В этом поможет психотерапевт.