В британской газете "Дейли Телеграф" 22 декабря была опубликована статья под названием "Беспрецедентный рост цен на газ угрожает национальным кризисом, предупреждают поставщики" о ситуации в связи с галопирующим ростом цен на газ в Европе. Вот что пишут британские журналисты:

"Беспрецедентный рост цен на газ угрожает национальным кризисом, предупреждают поставщики. Энергетическая промышленность призывает правительство принять меры для увеличения поставок. В противном случае нынешняя ситуация угрожает увеличить счета домашних хозяйств на сумму выше 2000 фунтов стерлингов в год. Руководители энергетических компаний предупредили, что Британия сталкивается с углубляющимся национальным кризисом после того, как цены на газ взлетели до рекордных уровней после резкого падения европейского импорта из России. Руководители EDF, Good Energy и торговой организации Energy UK призвали министров вмешаться после резкого роста оптовых цен на газ, который поставил отрасль на грань катастрофы. Беспрецедентные максимумы, по прогнозам аналитиков, могут сохраниться в 2023 году.

Ожидается, что предельные цены на энергоносители для домашних хозяйств в апреле будут на 56% выше текущего уровня и на 75% выше, чем в сентябре, что нанесет удар по миллионам потребителей. Между тем 26 британских розничных поставщиков энергии обанкротились с августа, потому что введенные ограничения не позволяют им перекладывать более высокие затраты на своих клиентов, в то время как множество других предприятий в сфере энергетики и за ее пределами испытывают трудности.

Россию обвиняют в том, что она усиливает давление на цены, удерживая дополнительные поставки на спотовом рынке, при этом объем газа, поставляемого по трубопроводам в Европу, в этом месяце снизился на треть по сравнению с уровнем 2019 года. Найджел Поклингтон, исполнительный директор поставщика бытовой техники Good Energy, сказал: "Это национальный кризис. Оптовые цены на газ и электроэнергию выросли до беспрецедентного уровня за последние три недели... никто в отрасли не застрахован от этого".

Эмма Пинчбек, исполнительный директор Energy UK, сказала: "Как уже несколько недель предупреждает энергетический сектор, беспрецедентная и тревожная стоимость газа по всей Европе станет самой большой проблемой, с которой столкнется экономика Великобритании весной. Нам нужны действия Казначейства Великобритании в связи с этим огромным инфляционным риском для бизнеса и экономической безопасности, а также для всех обычных людей, которые столкнутся с увеличением своих счетов на 50%". Филипп Коммарет, управляющий директор по работе с клиентами EDF, одного из крупнейших поставщиков Великобритании, сказал: "Этой зимой ситуация критическая, и, к сожалению, это только начало".

Правительство уже финансирует Bulb, седьмого по величине поставщика энергии в Великобритании, в рамках специального административного процесса, после того как в ноябре у него закончились деньги. Аналитики Investec считают, что дополнительные счета за электроэнергию в размере около 2000 фунтов стерлингов обойдутся британским потребителям в общей сложности примерно в 18 млрд фунтов стерлингов, что составляет около 1,3% потребительских расходов. Эксперты предупредили, что 2000 фунтов стерлингов могут быть "скорее полом, чем потолком".

Цены на газ в апреле будут еще на 56% выше текущего уровня

Высокие цены на энергоносители ощущаются по всей Европе. Выяснилось, что заводы во Франции вынуждены сокращать производство или закрываться, чтобы справиться с повышением цен на энергоносители. Nyrstar планирует приостановить работу на своем французском цинковом заводе в январе, в то время как Aluminium Dunkerque Industries France и румынский производитель удобрений Azomures соответственно сократили и остановили производство, сообщает Bloomberg. Цены на газ оказывают влияние на цены на электроэнергию, поскольку более трети электроэнергии в Великобритании по-прежнему производится из газа".

Постскриптум

При жизни Крылова его басни были переведены на 10 языков: французский, немецкий, английский, польский, итальянский, датский, сербский, украинский, румынский и бурят-монгольский. А к 1941 году Крылова можно было читать уже на пятидесяти трех языках.

"Ах, я чем виноват?" - "Молчи!

устал я слушать,

Досуг мне разбирать вины твои,

щенок!

Ты виноват уж тем, что хочется

мне кушать..."

Иван Крылов "Волк и ягненок"

(1808 год)