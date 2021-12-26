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26.12.2021 20:46
Рубрика: Экономика

Кто виноват в росте цен на газ в Европе: Версия "Дейли Телеграф"

Текст: Евгений Васильев
Российская газета - Федеральный выпуск № 294(8645)
В британской газете "Дейли Телеграф" 22 декабря была опубликована статья под названием "Беспрецедентный рост цен на газ угрожает национальным кризисом, предупреждают поставщики" о ситуации в связи с галопирующим ростом цен на газ в Европе. Вот что пишут британские журналисты:
В этом году газовое и электрическое отопление многим жителям Европы оказалось не по карману. Фото: iStock В этом году газовое и электрическое отопление многим жителям Европы оказалось не по карману. Фото: iStock
В этом году газовое и электрическое отопление многим жителям Европы оказалось не по карману. Фото: iStock

"Беспрецедентный рост цен на газ угрожает национальным кризисом, предупреждают поставщики. Энергетическая промышленность призывает правительство принять меры для увеличения поставок. В противном случае нынешняя ситуация угрожает увеличить счета домашних хозяйств на сумму выше 2000 фунтов стерлингов в год. Руководители энергетических компаний предупредили, что Британия сталкивается с углубляющимся национальным кризисом после того, как цены на газ взлетели до рекордных уровней после резкого падения европейского импорта из России. Руководители EDF, Good Energy и торговой организации Energy UK призвали министров вмешаться после резкого роста оптовых цен на газ, который поставил отрасль на грань катастрофы. Беспрецедентные максимумы, по прогнозам аналитиков, могут сохраниться в 2023 году.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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Ожидается, что предельные цены на энергоносители для домашних хозяйств в апреле будут на 56% выше текущего уровня и на 75% выше, чем в сентябре, что нанесет удар по миллионам потребителей. Между тем 26 британских розничных поставщиков энергии обанкротились с августа, потому что введенные ограничения не позволяют им перекладывать более высокие затраты на своих клиентов, в то время как множество других предприятий в сфере энергетики и за ее пределами испытывают трудности.

Россию обвиняют в том, что она усиливает давление на цены, удерживая дополнительные поставки на спотовом рынке, при этом объем газа, поставляемого по трубопроводам в Европу, в этом месяце снизился на треть по сравнению с уровнем 2019 года. Найджел Поклингтон, исполнительный директор поставщика бытовой техники Good Energy, сказал: "Это национальный кризис. Оптовые цены на газ и электроэнергию выросли до беспрецедентного уровня за последние три недели... никто в отрасли не застрахован от этого".

Эмма Пинчбек, исполнительный директор Energy UK, сказала: "Как уже несколько недель предупреждает энергетический сектор, беспрецедентная и тревожная стоимость газа по всей Европе станет самой большой проблемой, с которой столкнется экономика Великобритании весной. Нам нужны действия Казначейства Великобритании в связи с этим огромным инфляционным риском для бизнеса и экономической безопасности, а также для всех обычных людей, которые столкнутся с увеличением своих счетов на 50%". Филипп Коммарет, управляющий директор по работе с клиентами EDF, одного из крупнейших поставщиков Великобритании, сказал: "Этой зимой ситуация критическая, и, к сожалению, это только начало".

Правительство уже финансирует Bulb, седьмого по величине поставщика энергии в Великобритании, в рамках специального административного процесса, после того как в ноябре у него закончились деньги. Аналитики Investec считают, что дополнительные счета за электроэнергию в размере около 2000 фунтов стерлингов обойдутся британским потребителям в общей сложности примерно в 18 млрд фунтов стерлингов, что составляет около 1,3% потребительских расходов. Эксперты предупредили, что 2000 фунтов стерлингов могут быть "скорее полом, чем потолком".

Цены на газ в апреле будут еще на 56% выше текущего уровня

Высокие цены на энергоносители ощущаются по всей Европе. Выяснилось, что заводы во Франции вынуждены сокращать производство или закрываться, чтобы справиться с повышением цен на энергоносители. Nyrstar планирует приостановить работу на своем французском цинковом заводе в январе, в то время как Aluminium Dunkerque Industries France и румынский производитель удобрений Azomures соответственно сократили и остановили производство, сообщает Bloomberg. Цены на газ оказывают влияние на цены на электроэнергию, поскольку более трети электроэнергии в Великобритании по-прежнему производится из газа".

Постскриптум

При жизни Крылова его басни были переведены на 10 языков: французский, немецкий, английский, польский, итальянский, датский, сербский, украинский, румынский и бурят-монгольский. А к 1941 году Крылова можно было читать уже на пятидесяти трех языках.

"Ах, я чем виноват?" - "Молчи!

устал я слушать,

Досуг мне разбирать вины твои,

щенок!

Ты виноват уж тем, что хочется

мне кушать..."

Иван Крылов "Волк и ягненок"

(1808 год)

Куприянов: Обвинения в том, что "Газпром" дает мало газа на европейский рынок, являются ложью

Текст: Сергей Тихонов
Поведение биржевых цен на газ в Европе в этом году больше подошло бы котировкам акций финансовой пирамиды, а не солидному товару. С 10 по 22 декабря цены поднялись почти на 90% с 1158 долларов до 2180 долларов за тысячу кубометров, а потом за один день, 23 декабря, упали до 1200 долларов.

Причина скачков кроется в неудачной реформе газового рынка Европы, которая началась больше 10 лет назад. Заключалась она в увеличении до максимума доли спотовых контрактов (быстрая покупка и оплата определенного количества газа на бирже с оговоренной датой поставки) и постепенном отказе от долгосрочных контрактов.

Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости
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Цели реформы достигнуты. Более половины потребляемого Европой газа импортируется по спотовым контрактам. То есть поставки зависят не только от желания потребителя купить газ, но и поставщика - продать газ. Сейчас на бирже предложение газа ограничено. А ведь после отказа от угля, это главный ресурс европейских стран для генерации электричества. Неуправляемый рынок для такого продукта несет повышенные риски для всей экономики Европы, что и произошло в этом году.

Сегодняшние 1200 долларов - тоже запредельная цифра, всего год назад газ торговался по 240 долларов за тысячу кубометров, и это считалось его экспортерами очень неплохой ценой. По долгосрочным контрактам с Европой сейчас работает "Газпром", алжирский Sonatrach и несколько игроков поменьше. Российская компания все свои обязательства по контрактам выполнила и уже поставила в Европу больше газа, чем в прошлом году. Так откуда же взялись рекордные цены на бирже?

Самое главное, что дефицита газа в Европе нет. Приходят новости о рекордном отборе газа из подземных хранилищ (ПХГ), но они связаны не с холодной погодой и с повышенными потребностями предприятий в газе, а с высокими ценами на него. Максимальный отбор газа из европейских ПХГ произошел 21 и 22 декабря (1,4 млрд кубометров), когда цены на него взлетели выше 2000 долларов, а погода, например, в Германии и Нидерландах, была плюсовая. То есть крупные компании, имеющие запасы в ПХГ, не стремятся покупать газ по рыночным ценам, а просто выкачивают его из своих хранилищ. И не факт, что дальше они не продают его через биржу. А там газ покупают средние и мелкие предприятия, которые оказываются на грани банкротства из-за таких цен. Кроме этого, отметил доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов, на фоне пандемии правительства многих стран влили в экономику огромный объем ничем не обеспеченных денег. В отсутствии иных высоколиквидных направлений инвестиций часть средств попала и на газовую биржу.

В европейских ПХГ сейчас больше 60 млрд кубометров газа. В год Евросоюз потребляет чуть более 400 млрд кубометров. Даже без учета продолжающихся поставок газа из разных стран и собственной добычи только существующих запасов хватит на два зимних месяца.

При этом в Европе в росте цен одни обвиняют "Газпром", ожидающего рекордную прибыль, другие - безветренную погоду, остановившую ветряки в Северном море, третьи - нехватку сжиженного природного газа (СПГ) из-за повышенного спроса на него в Азии, четвертые - механизм биржевых торгов и спекулянтов. Но "Газпром" газ через европейские биржевые площадки в этом году почти не продает. Ветряки подвели европейскую энергетику, но их простой был компенсирован ростом поставок угля, газа и мазута. Азиатский же рынок для СПГ всегда был премиальным, а биржевые торги газом в прошлом приводили к снижению цен.

То есть дело в регулировании рынка. По словам замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, переход к спотовым газовым контрактам в ЕС произошел в конце нулевых, но апофеоз был в последние 5-6 лет, когда в большинство долгосрочных контрактов были внесены изменения, привязавшие цены к хабам (газораспределительный центр, к которому привязана биржевая торговля. - "РГ"). Финальный аккорд был после урегулирования антимонопольных претензий ЕК к "Газпрому" и подписания соответствующих корректировок в договоры на поставку газа (привязавших цены долгосрочных контрактов к биржевым котировкам. - "РГ").

Фото: Дмитрий Лельчук/РИА Новости
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Сейчас эта привязка сработала в интересах "Газпрома". Виновата ли в этом российская компания? Конечно же нет. Воспользовалась ли она ситуацией? Конечно же да. Никаких обязательств по заполнению ПХГ в Европе "Газпром" не имеет, как и по продаже дополнительных объемов газа через европейские биржевые площадки.

Рост цен на газ на бирже в Европе - прямой результат реформы европейского газового рынка, считает Андрианов. Европа долго боролась за свободное ценообразование. И нынешние газовые котировки - закономерный итог такой борьбы. На фоне холодной погоды в России 22 декабря был зафиксирован исторический максимум потребления электрической мощности - 159 484 МВт. Это требует дополнительных объемов газа для обогрева. Поэтому неудивительно, что "Газпром" был вынужден временно отказаться от перекачки газа по газопроводу "Ямал - Европа" (это называют одной из главных причин роста биржевых цен на газ в ЕС выше двух тысяч долларов за тысячу кубометров. - "РГ"), подчеркивает эксперт.

Никаких жалоб со стороны клиентов "Газпрома" нет, контракты выполняются вплоть до последней закорючки, а в остальном это свободный рынок, как и хотела Еврокомиссия, считает Гривач. По его мнению, сейчас рынок недостаточно обеспечен твердыми обязательствами по поставкам, но винить, кроме себя, европейцам некого.

Сергей Куприянов, официальный представитель "Газпрома": "Все обвинения в адрес России и "Газпрома" в том, что мы даем мало газа на европейский рынок, являются абсолютно беспочвенными и неприемлемыми, и не соответствующими действительности. А проще говоря, вранье и ложь"

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