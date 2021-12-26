Кто виноват в росте цен на газ в Европе: Версия "Дейли Телеграф"

"Беспрецедентный рост цен на газ угрожает национальным кризисом, предупреждают поставщики. Энергетическая промышленность призывает правительство принять меры для увеличения поставок. В противном случае нынешняя ситуация угрожает увеличить счета домашних хозяйств на сумму выше 2000 фунтов стерлингов в год. Руководители энергетических компаний предупредили, что Британия сталкивается с углубляющимся национальным кризисом после того, как цены на газ взлетели до рекордных уровней после резкого падения европейского импорта из России. Руководители EDF, Good Energy и торговой организации Energy UK призвали министров вмешаться после резкого роста оптовых цен на газ, который поставил отрасль на грань катастрофы. Беспрецедентные максимумы, по прогнозам аналитиков, могут сохраниться в 2023 году.
Ожидается, что предельные цены на энергоносители для домашних хозяйств в апреле будут на 56% выше текущего уровня и на 75% выше, чем в сентябре, что нанесет удар по миллионам потребителей. Между тем 26 британских розничных поставщиков энергии обанкротились с августа, потому что введенные ограничения не позволяют им перекладывать более высокие затраты на своих клиентов, в то время как множество других предприятий в сфере энергетики и за ее пределами испытывают трудности.
Россию обвиняют в том, что она усиливает давление на цены, удерживая дополнительные поставки на спотовом рынке, при этом объем газа, поставляемого по трубопроводам в Европу, в этом месяце снизился на треть по сравнению с уровнем 2019 года. Найджел Поклингтон, исполнительный директор поставщика бытовой техники Good Energy, сказал: "Это национальный кризис. Оптовые цены на газ и электроэнергию выросли до беспрецедентного уровня за последние три недели... никто в отрасли не застрахован от этого".
Эмма Пинчбек, исполнительный директор Energy UK, сказала: "Как уже несколько недель предупреждает энергетический сектор, беспрецедентная и тревожная стоимость газа по всей Европе станет самой большой проблемой, с которой столкнется экономика Великобритании весной. Нам нужны действия Казначейства Великобритании в связи с этим огромным инфляционным риском для бизнеса и экономической безопасности, а также для всех обычных людей, которые столкнутся с увеличением своих счетов на 50%". Филипп Коммарет, управляющий директор по работе с клиентами EDF, одного из крупнейших поставщиков Великобритании, сказал: "Этой зимой ситуация критическая, и, к сожалению, это только начало".
Правительство уже финансирует Bulb, седьмого по величине поставщика энергии в Великобритании, в рамках специального административного процесса, после того как в ноябре у него закончились деньги. Аналитики Investec считают, что дополнительные счета за электроэнергию в размере около 2000 фунтов стерлингов обойдутся британским потребителям в общей сложности примерно в 18 млрд фунтов стерлингов, что составляет около 1,3% потребительских расходов. Эксперты предупредили, что 2000 фунтов стерлингов могут быть "скорее полом, чем потолком".
Высокие цены на энергоносители ощущаются по всей Европе. Выяснилось, что заводы во Франции вынуждены сокращать производство или закрываться, чтобы справиться с повышением цен на энергоносители. Nyrstar планирует приостановить работу на своем французском цинковом заводе в январе, в то время как Aluminium Dunkerque Industries France и румынский производитель удобрений Azomures соответственно сократили и остановили производство, сообщает Bloomberg. Цены на газ оказывают влияние на цены на электроэнергию, поскольку более трети электроэнергии в Великобритании по-прежнему производится из газа".
При жизни Крылова его басни были переведены на 10 языков: французский, немецкий, английский, польский, итальянский, датский, сербский, украинский, румынский и бурят-монгольский. А к 1941 году Крылова можно было читать уже на пятидесяти трех языках.
"Ах, я чем виноват?" - "Молчи!
устал я слушать,
Досуг мне разбирать вины твои,
щенок!
Ты виноват уж тем, что хочется
мне кушать..."
Иван Крылов "Волк и ягненок"
(1808 год)
Куприянов: Обвинения в том, что "Газпром" дает мало газа на европейский рынок, являются ложью
Причина скачков кроется в неудачной реформе газового рынка Европы, которая началась больше 10 лет назад. Заключалась она в увеличении до максимума доли спотовых контрактов (быстрая покупка и оплата определенного количества газа на бирже с оговоренной датой поставки) и постепенном отказе от долгосрочных контрактов.
Цели реформы достигнуты. Более половины потребляемого Европой газа импортируется по спотовым контрактам. То есть поставки зависят не только от желания потребителя купить газ, но и поставщика - продать газ. Сейчас на бирже предложение газа ограничено. А ведь после отказа от угля, это главный ресурс европейских стран для генерации электричества. Неуправляемый рынок для такого продукта несет повышенные риски для всей экономики Европы, что и произошло в этом году.
Сегодняшние 1200 долларов - тоже запредельная цифра, всего год назад газ торговался по 240 долларов за тысячу кубометров, и это считалось его экспортерами очень неплохой ценой. По долгосрочным контрактам с Европой сейчас работает "Газпром", алжирский Sonatrach и несколько игроков поменьше. Российская компания все свои обязательства по контрактам выполнила и уже поставила в Европу больше газа, чем в прошлом году. Так откуда же взялись рекордные цены на бирже?
Самое главное, что дефицита газа в Европе нет. Приходят новости о рекордном отборе газа из подземных хранилищ (ПХГ), но они связаны не с холодной погодой и с повышенными потребностями предприятий в газе, а с высокими ценами на него. Максимальный отбор газа из европейских ПХГ произошел 21 и 22 декабря (1,4 млрд кубометров), когда цены на него взлетели выше 2000 долларов, а погода, например, в Германии и Нидерландах, была плюсовая. То есть крупные компании, имеющие запасы в ПХГ, не стремятся покупать газ по рыночным ценам, а просто выкачивают его из своих хранилищ. И не факт, что дальше они не продают его через биржу. А там газ покупают средние и мелкие предприятия, которые оказываются на грани банкротства из-за таких цен. Кроме этого, отметил доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов, на фоне пандемии правительства многих стран влили в экономику огромный объем ничем не обеспеченных денег. В отсутствии иных высоколиквидных направлений инвестиций часть средств попала и на газовую биржу.
В европейских ПХГ сейчас больше 60 млрд кубометров газа. В год Евросоюз потребляет чуть более 400 млрд кубометров. Даже без учета продолжающихся поставок газа из разных стран и собственной добычи только существующих запасов хватит на два зимних месяца.
При этом в Европе в росте цен одни обвиняют "Газпром", ожидающего рекордную прибыль, другие - безветренную погоду, остановившую ветряки в Северном море, третьи - нехватку сжиженного природного газа (СПГ) из-за повышенного спроса на него в Азии, четвертые - механизм биржевых торгов и спекулянтов. Но "Газпром" газ через европейские биржевые площадки в этом году почти не продает. Ветряки подвели европейскую энергетику, но их простой был компенсирован ростом поставок угля, газа и мазута. Азиатский же рынок для СПГ всегда был премиальным, а биржевые торги газом в прошлом приводили к снижению цен.
То есть дело в регулировании рынка. По словам замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, переход к спотовым газовым контрактам в ЕС произошел в конце нулевых, но апофеоз был в последние 5-6 лет, когда в большинство долгосрочных контрактов были внесены изменения, привязавшие цены к хабам (газораспределительный центр, к которому привязана биржевая торговля. - "РГ"). Финальный аккорд был после урегулирования антимонопольных претензий ЕК к "Газпрому" и подписания соответствующих корректировок в договоры на поставку газа (привязавших цены долгосрочных контрактов к биржевым котировкам. - "РГ").
Сейчас эта привязка сработала в интересах "Газпрома". Виновата ли в этом российская компания? Конечно же нет. Воспользовалась ли она ситуацией? Конечно же да. Никаких обязательств по заполнению ПХГ в Европе "Газпром" не имеет, как и по продаже дополнительных объемов газа через европейские биржевые площадки.
Рост цен на газ на бирже в Европе - прямой результат реформы европейского газового рынка, считает Андрианов. Европа долго боролась за свободное ценообразование. И нынешние газовые котировки - закономерный итог такой борьбы. На фоне холодной погоды в России 22 декабря был зафиксирован исторический максимум потребления электрической мощности - 159 484 МВт. Это требует дополнительных объемов газа для обогрева. Поэтому неудивительно, что "Газпром" был вынужден временно отказаться от перекачки газа по газопроводу "Ямал - Европа" (это называют одной из главных причин роста биржевых цен на газ в ЕС выше двух тысяч долларов за тысячу кубометров. - "РГ"), подчеркивает эксперт.
Никаких жалоб со стороны клиентов "Газпрома" нет, контракты выполняются вплоть до последней закорючки, а в остальном это свободный рынок, как и хотела Еврокомиссия, считает Гривач. По его мнению, сейчас рынок недостаточно обеспечен твердыми обязательствами по поставкам, но винить, кроме себя, европейцам некого.
Сергей Куприянов, официальный представитель "Газпрома": "Все обвинения в адрес России и "Газпрома" в том, что мы даем мало газа на европейский рынок, являются абсолютно беспочвенными и неприемлемыми, и не соответствующими действительности. А проще говоря, вранье и ложь"