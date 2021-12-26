Куприянов: Обвинения в том, что "Газпром" дает мало газа на европейский рынок, являются ложью

Поведение биржевых цен на газ в Европе в этом году больше подошло бы котировкам акций финансовой пирамиды, а не солидному товару. С 10 по 22 декабря цены поднялись почти на 90% с 1158 долларов до 2180 долларов за тысячу кубометров, а потом за один день, 23 декабря, упали до 1200 долларов.

Причина скачков кроется в неудачной реформе газового рынка Европы, которая началась больше 10 лет назад. Заключалась она в увеличении до максимума доли спотовых контрактов (быстрая покупка и оплата определенного количества газа на бирже с оговоренной датой поставки) и постепенном отказе от долгосрочных контрактов.

Цели реформы достигнуты. Более половины потребляемого Европой газа импортируется по спотовым контрактам. То есть поставки зависят не только от желания потребителя купить газ, но и поставщика - продать газ. Сейчас на бирже предложение газа ограничено. А ведь после отказа от угля, это главный ресурс европейских стран для генерации электричества. Неуправляемый рынок для такого продукта несет повышенные риски для всей экономики Европы, что и произошло в этом году.

Сегодняшние 1200 долларов - тоже запредельная цифра, всего год назад газ торговался по 240 долларов за тысячу кубометров, и это считалось его экспортерами очень неплохой ценой. По долгосрочным контрактам с Европой сейчас работает "Газпром", алжирский Sonatrach и несколько игроков поменьше. Российская компания все свои обязательства по контрактам выполнила и уже поставила в Европу больше газа, чем в прошлом году. Так откуда же взялись рекордные цены на бирже?

Самое главное, что дефицита газа в Европе нет. Приходят новости о рекордном отборе газа из подземных хранилищ (ПХГ), но они связаны не с холодной погодой и с повышенными потребностями предприятий в газе, а с высокими ценами на него. Максимальный отбор газа из европейских ПХГ произошел 21 и 22 декабря (1,4 млрд кубометров), когда цены на него взлетели выше 2000 долларов, а погода, например, в Германии и Нидерландах, была плюсовая. То есть крупные компании, имеющие запасы в ПХГ, не стремятся покупать газ по рыночным ценам, а просто выкачивают его из своих хранилищ. И не факт, что дальше они не продают его через биржу. А там газ покупают средние и мелкие предприятия, которые оказываются на грани банкротства из-за таких цен. Кроме этого, отметил доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов, на фоне пандемии правительства многих стран влили в экономику огромный объем ничем не обеспеченных денег. В отсутствии иных высоколиквидных направлений инвестиций часть средств попала и на газовую биржу.

В европейских ПХГ сейчас больше 60 млрд кубометров газа. В год Евросоюз потребляет чуть более 400 млрд кубометров. Даже без учета продолжающихся поставок газа из разных стран и собственной добычи только существующих запасов хватит на два зимних месяца.

При этом в Европе в росте цен одни обвиняют "Газпром", ожидающего рекордную прибыль, другие - безветренную погоду, остановившую ветряки в Северном море, третьи - нехватку сжиженного природного газа (СПГ) из-за повышенного спроса на него в Азии, четвертые - механизм биржевых торгов и спекулянтов. Но "Газпром" газ через европейские биржевые площадки в этом году почти не продает. Ветряки подвели европейскую энергетику, но их простой был компенсирован ростом поставок угля, газа и мазута. Азиатский же рынок для СПГ всегда был премиальным, а биржевые торги газом в прошлом приводили к снижению цен.

То есть дело в регулировании рынка. По словам замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, переход к спотовым газовым контрактам в ЕС произошел в конце нулевых, но апофеоз был в последние 5-6 лет, когда в большинство долгосрочных контрактов были внесены изменения, привязавшие цены к хабам (газораспределительный центр, к которому привязана биржевая торговля. - "РГ"). Финальный аккорд был после урегулирования антимонопольных претензий ЕК к "Газпрому" и подписания соответствующих корректировок в договоры на поставку газа (привязавших цены долгосрочных контрактов к биржевым котировкам. - "РГ").

Сейчас эта привязка сработала в интересах "Газпрома". Виновата ли в этом российская компания? Конечно же нет. Воспользовалась ли она ситуацией? Конечно же да. Никаких обязательств по заполнению ПХГ в Европе "Газпром" не имеет, как и по продаже дополнительных объемов газа через европейские биржевые площадки.

Рост цен на газ на бирже в Европе - прямой результат реформы европейского газового рынка, считает Андрианов. Европа долго боролась за свободное ценообразование. И нынешние газовые котировки - закономерный итог такой борьбы. На фоне холодной погоды в России 22 декабря был зафиксирован исторический максимум потребления электрической мощности - 159 484 МВт. Это требует дополнительных объемов газа для обогрева. Поэтому неудивительно, что "Газпром" был вынужден временно отказаться от перекачки газа по газопроводу "Ямал - Европа" (это называют одной из главных причин роста биржевых цен на газ в ЕС выше двух тысяч долларов за тысячу кубометров. - "РГ"), подчеркивает эксперт.

Никаких жалоб со стороны клиентов "Газпрома" нет, контракты выполняются вплоть до последней закорючки, а в остальном это свободный рынок, как и хотела Еврокомиссия, считает Гривач. По его мнению, сейчас рынок недостаточно обеспечен твердыми обязательствами по поставкам, но винить, кроме себя, европейцам некого.

Сергей Куприянов, официальный представитель "Газпрома": "Все обвинения в адрес России и "Газпрома" в том, что мы даем мало газа на европейский рынок, являются абсолютно беспочвенными и неприемлемыми, и не соответствующими действительности. А проще говоря, вранье и ложь"