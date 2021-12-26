Лукашенко выразил соболезнования родным и близким Альберта Лиханова

Искренние соболезнования в связи со смертью известного писателя и общественного деятеля Альберта Анатольевича Лиханова выразил родным и близким писателя, председателя Российского детского фонда президент Беларуси Александр Лукашенко.

В соболезновании, которое передает пресс-служба белорусского лидера, отмечается, что из жизни ушел "талантливый ученый и педагог, уникальный литератор и неравнодушный человек, который всю свою жизнь посвятил просвещению, благотворительности и защите детства".

Глава государства подчеркнул, что Альберт Лиханов был искренним другом Беларуси, внес неоценимый вклад в укрепление сотрудничества и взаимопонимания между народами Беларуси и России.

В общественной палате РФ накануне сообщили, что Альберт Анатольевич скончался в субботу на 87-м году жизни. Его произведения "читали и любили во многих странах. Они были опубликованы в России 30-миллионным тиражом. В их числе драматический цикл о военном детстве - повести "Последние холода", "Магазин ненаглядных пособий" и "Детская библиотека", роман "Мужская школа".

В самом начале столетия, напоминают новостные порталы, по инициативе Лиханова и в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина была создана новая общероссийская общественно-государственная организация "Фонд защиты детей", которую также возглавил писатель. А в Кировской области, откуда родом корифей отечественной литературы, уже два десятка лет проводятся общественно-литературные и педагогические так называемые "Лихановские чтения".