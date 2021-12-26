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26.12.2021 05:00
Рубрика: Общество

Магнитные бури без фейков: влияние на климат, реки и здоровье человека

Текст: Лариса Ионова (Ростов-на-Дону)
Календари магнитных бурь и предостережения, публикуемые в СМИ и интернете, могут оказывать психологическое воздействие на впечатлительных людей, особенно, если у них есть какие-то заболевания. Об этом рассказала доцент кафедры физиологии человека и животных Южного федерального университета, кандидат биологических наук Оксана Кундупьян.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Фейк - и не более того

По словам Оксаны Кундупьян, точность этих календарей вызывает большие сомнения, ведь прогнозировать магнитные бури можно не более, чем за двое, максимум трое суток.

Фото: AP Photo/Ben Margot
Российские спутники дадут прогноз геомагнитных бурь за четверо суток

То есть не раньше момента появления пятен и вспышек на Солнце и выбросов вещества солнечной атмосферы и короны, наблюдаемых с Земли. Поэтому публикуемое расписание магнитных бурь на месяц вперед - это, как правило, чистое шарлатанство, предупреждает Оксана Кундупьян.

"Можно говорить о наличии магниточувствительности отдельных систем организма человека (механизм которых пока неизвестен), но нет оснований связывать геомагнитную активность с рисками для здоровья и жизни человека", - считает физиолог.

Инсульт отменяется

Как рассказала Оксана Кундупьян, в научном мире до сих пор ведутся дискуссии на тему влияния геомагнитных бурь на состояние человека.

Фото: iStock
Врач назвала три группы людей, для кого опасны скачки атмосферного давления

Так, сторонники работ Чижевского настаивают на том, что изменение магнитного поля Земли под действием солнечной активности приводит к повышению артериального давления, снижению работоспособности, головным болям, повышению тревожности и обострению хронических заболеваний, в том числе аллергии, не только у метеозависимых, но даже и здоровых людей.

Однако большинство отечественных и зарубежных ученых скептически относятся к наличию связи между возмущением геомагнитного поля и субъективно воспринимаемыми отклонениями в здоровье населения. Ученые ссылаются на отсутствие достоверной статистики в имеющихся исследованиях, неоднородность групп обследуемых (разный возраст, различное состояние здоровья) и отсутствие контрольных выборок, где бы проводили долговременные наблюдения за показателями организма.

Есть также исследования, доказывающие отсутствие связи между геомагнитной активностью и частотой проявления некоторых заболеваний и риска смертности от инсульта или ишемической болезни сердца.

Техника - в зоне риска

Другое дело - вполне обоснованное мнение о том, что солнечная активность может влиять на технику. Главный научный сотрудник НИИ физики Южного федерального университета, доктор физико-математических наук Владимир Корчагин пояснил, как это происходит.

Солнечная вспышка - это гигантских размеров взрыв на поверхности Солнца. Он возникает, когда выходящие из солнечных пятен линии магнитного поля "перезамыкаются", что приводит к высвобождению огромного количества энергии, эквивалентному одновременному взрыву нескольких миллионов ядерных бомб. Плазма на поверхности звезды в течение нескольких минут нагревается от шести тысяч до миллиона градусов. Начинается излучение электромагнитных волн во всем диапазоне: от радиоволн до рентгеновского и гамма-излучения.

Фото: iStock
Названы регионы с самым сильным воздействием магнитного поля

Первыми до Земли - через 8-12 минут после вспышки - долетают волны электромагнитного излучения и солнечные космические лучи высоких энергий. Через два-три дня орбиты Земли достигает ускоренный поток солнечного ветра. Именно он, взаимодействуя с магнитным полем Земли, вызывает его возмущения, которые и называются магнитными бурями.

"Рентгеновское и ультрафиолетовое излучение, вызванное особо мощными солнечными вспышками, приводит к нарушению радиосвязи на высоких и сверхвысоких частотах и к появлению аномально ярких полярных сияний. Последствия отдельных солнечных вспышек могут наблюдаться в течение недели", - отметил астрофизик.

Солнечные выбросы, вызывающие магнитные бури, приводят к сбоям в работе спутников Земли и коротковолновых радиостанций на освещенной Солнцем стороне планеты. А самые мощные и опасные солнечные вспышки могут привести к серьезным авариям спутников, систем бытовой, морской и воздушной навигации.

Дожди, засуха и Волга

Директор Института наук о Земле Южного федерального университета, кандидат геологических наук Андрей Кузнецов добавил также, что солнечная активность влияет на климат Земли.

Фото: phys.org
Доказано изменение климата из-за нарушения магнитного поля Земли

От нее зависит "ледовитость" арктических морей или уровень Каспийского моря. Или отклонения температуры поверхностного слоя воды в приэкваториальной части Тихого океана. Это периодически сопровождается, с одной стороны, ливнями в пустыне Атакама, с другой - сильными засухами в муссонных регионах Австралии и Индии. По словам эксперта, водность рек Волга и Дон тоже зависит от активности Солнца.

Андрей Кузнецов добавил, что ретроспективные наблюдения позволяют с достаточной степенью уверенности ожидать рост солнечной активности в ближайшие 4-5 лет в 11-летнем цикле и в ближайшие десятилетия в вековом цикле.

Полностью читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

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