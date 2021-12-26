Магнитные бури без фейков: влияние на климат, реки и здоровье человека

Календари магнитных бурь и предостережения, публикуемые в СМИ и интернете, могут оказывать психологическое воздействие на впечатлительных людей, особенно, если у них есть какие-то заболевания. Об этом рассказала доцент кафедры физиологии человека и животных Южного федерального университета, кандидат биологических наук Оксана Кундупьян.

Фейк - и не более того

По словам Оксаны Кундупьян, точность этих календарей вызывает большие сомнения, ведь прогнозировать магнитные бури можно не более, чем за двое, максимум трое суток.

То есть не раньше момента появления пятен и вспышек на Солнце и выбросов вещества солнечной атмосферы и короны, наблюдаемых с Земли. Поэтому публикуемое расписание магнитных бурь на месяц вперед - это, как правило, чистое шарлатанство, предупреждает Оксана Кундупьян.

"Можно говорить о наличии магниточувствительности отдельных систем организма человека (механизм которых пока неизвестен), но нет оснований связывать геомагнитную активность с рисками для здоровья и жизни человека", - считает физиолог.

Инсульт отменяется

Как рассказала Оксана Кундупьян, в научном мире до сих пор ведутся дискуссии на тему влияния геомагнитных бурь на состояние человека.

Так, сторонники работ Чижевского настаивают на том, что изменение магнитного поля Земли под действием солнечной активности приводит к повышению артериального давления, снижению работоспособности, головным болям, повышению тревожности и обострению хронических заболеваний, в том числе аллергии, не только у метеозависимых, но даже и здоровых людей.

Однако большинство отечественных и зарубежных ученых скептически относятся к наличию связи между возмущением геомагнитного поля и субъективно воспринимаемыми отклонениями в здоровье населения. Ученые ссылаются на отсутствие достоверной статистики в имеющихся исследованиях, неоднородность групп обследуемых (разный возраст, различное состояние здоровья) и отсутствие контрольных выборок, где бы проводили долговременные наблюдения за показателями организма.

Есть также исследования, доказывающие отсутствие связи между геомагнитной активностью и частотой проявления некоторых заболеваний и риска смертности от инсульта или ишемической болезни сердца.

Техника - в зоне риска

Другое дело - вполне обоснованное мнение о том, что солнечная активность может влиять на технику. Главный научный сотрудник НИИ физики Южного федерального университета, доктор физико-математических наук Владимир Корчагин пояснил, как это происходит.

Солнечная вспышка - это гигантских размеров взрыв на поверхности Солнца. Он возникает, когда выходящие из солнечных пятен линии магнитного поля "перезамыкаются", что приводит к высвобождению огромного количества энергии, эквивалентному одновременному взрыву нескольких миллионов ядерных бомб. Плазма на поверхности звезды в течение нескольких минут нагревается от шести тысяч до миллиона градусов. Начинается излучение электромагнитных волн во всем диапазоне: от радиоволн до рентгеновского и гамма-излучения.

Первыми до Земли - через 8-12 минут после вспышки - долетают волны электромагнитного излучения и солнечные космические лучи высоких энергий. Через два-три дня орбиты Земли достигает ускоренный поток солнечного ветра. Именно он, взаимодействуя с магнитным полем Земли, вызывает его возмущения, которые и называются магнитными бурями.

"Рентгеновское и ультрафиолетовое излучение, вызванное особо мощными солнечными вспышками, приводит к нарушению радиосвязи на высоких и сверхвысоких частотах и к появлению аномально ярких полярных сияний. Последствия отдельных солнечных вспышек могут наблюдаться в течение недели", - отметил астрофизик.

Солнечные выбросы, вызывающие магнитные бури, приводят к сбоям в работе спутников Земли и коротковолновых радиостанций на освещенной Солнцем стороне планеты. А самые мощные и опасные солнечные вспышки могут привести к серьезным авариям спутников, систем бытовой, морской и воздушной навигации.

Дожди, засуха и Волга

Директор Института наук о Земле Южного федерального университета, кандидат геологических наук Андрей Кузнецов добавил также, что солнечная активность влияет на климат Земли.

От нее зависит "ледовитость" арктических морей или уровень Каспийского моря. Или отклонения температуры поверхностного слоя воды в приэкваториальной части Тихого океана. Это периодически сопровождается, с одной стороны, ливнями в пустыне Атакама, с другой - сильными засухами в муссонных регионах Австралии и Индии. По словам эксперта, водность рек Волга и Дон тоже зависит от активности Солнца.

Андрей Кузнецов добавил, что ретроспективные наблюдения позволяют с достаточной степенью уверенности ожидать рост солнечной активности в ближайшие 4-5 лет в 11-летнем цикле и в ближайшие десятилетия в вековом цикле.

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