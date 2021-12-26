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26.12.2021 18:25
Рубрика: Культура

Максимов: Актер имеет свою позицию, которая может не совпадать с позицией худрука

Текст: Андрей Максимов (писатель, телеведущий, режиссер)
Российская газета - Федеральный выпуск № 294(8645)
Он есть, конечно, - бес театра, бес занавеса. И бог театра существует. Так между ними театральная жизнь и идет. В последней колонке декабря я всегда подвожу итоги театрального года.
Сцена из спектакля "Жестокие игры" в постановке режиссера Евгения Марчелли на сцене Государственного академического театра имени Моссовета. Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Сцена из спектакля "Жестокие игры" в постановке режиссера Евгения Марчелли на сцене Государственного академического театра имени Моссовета. Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Сцена из спектакля "Жестокие игры" в постановке режиссера Евгения Марчелли на сцене Государственного академического театра имени Моссовета. Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Подводить театральные итоги - забава, которую не только я люблю. Многие считают главным результатом года - скандалы, увольнения и так далее. Мне же кажется, что итоги - это все-таки спектакли. На самом деле их было немало хороших. Очень достойно начали свою деятельность в качестве худруков Театра Джигарханяна и Моссовета Сергей Газаров и Евгений Марчелли. И "Балалайкин и компания" и "Жестокие игры" собирают восторги, критику, а главное, зрителей. Потому что живые работы.

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
"Васса Железнова" вернется в репертуар МХАТ им.Горького

Главным событием многих последних лет для меня стала постановка "Войны и мира" Римаса Туминаса в Театре Вахтангова, красиво увенчавшая феноменальное празднование 100-летия театра. Пронзительный, мудрый, невероятный спектакль, в котором нет спецэффектов, минимум декораций и бутафории, но есть - люди. Интересные, своеобразные, страдающие и радующиеся. И этого оказывается достаточно, чтобы с интересом смотреть на сцену четыре с половиной часа.

К сожалению, другой громкий спектакль - "Мастер и Маргарита" в Театре Наций я не видел, и не увижу, видимо, никогда. Как и другие постановки, билеты на которые стоят двадцать, тридцать и более тысяч рублей. Я - не бедный человек, но у меня нет возможности платить за билеты такие деньги.

Хорошо или плохо, что есть спектакли, на которые столь дорогие билеты? Многие, продолжая ориентироваться на советский лозунг - мол, искусство принадлежит народу, считают, что плохо. А по-моему, хорошо. Театр существует на рынке развлечений. Если он предлагает билеты за такие деньги, значит, их покупают. Да, некоторые спектакли становятся предметом роскоши. Не знаю, как кому, а мне нравится такое положение дел. Тем более что многие коллективы показывают свои спектакли в интернете.

Да, некоторые спектакли становятся предметом роскоши. Не знаю, как кому, а мне нравится такое положение дел

Таинственный переворот произошел во МХАТе имени Горького. Таинственный в том смысле, что так и осталось неясным: почему "ушли" Боякова и "пришли" Кехмана. И самое главное: совершенно не ясно, что будет с театром дальше. Новый руководитель другого МХТа - имени Чехова - Константин Хабенский четко рассказал программу аж на два года. Нам остается только следить за реализацией и желать успеха. Кехман - о будущем молчит. Останется ли МХАТ по-прежнему драматическим театром, или будет сделан упор на музыкальные постановки, а может быть, замечательная сцена и вообще станет фестивальной, на что Кехман то ли намекает, то ли просто так говорит? Не ясно.

Эдуард Бояков ушел достойно с высоко поднятой головой. Хотя каждый понимает, как ему обидно. Он затеял новое дело, собрал людей, и - как головой о стену. Но - ни слова жалобы, скандала или выяснения отношений. Бояков будет создавать новый театр - на мой вкус, это наиболее достойный ответ в данной ситуации. Мы, зрители, будем ждать не деклараций, а спектаклей - что логично.

Отдельно в этом году почему-то стала звучать тема ухода артистов из театров. Что мне кажется странным. Актер - это человек со своей позицией, которая может совпадать или не совпадать с позицией худрука театра. Несколько актеров МХТ имени Чехова ушли из театра от одного худрука, вернулись к другому. Это не говорит о том, что позиция одного худрука плохая, а другого - хорошая. Просто одна им лично близка, а другая - нет.

Фото: Елена Андреева
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Ушел Виктор Сухоруков из Театра Моссовета. Обидно? Да. Мне особенно потому, что я очень хотел - и хочу - поставить с ним "Бориса Годунова". Я абсолютно уверен, что если бы Виктор Иванович захотел вернуться, его бы с радостью приняли. После ухода Сухорукова театру была практически объявлена информационная война. Социальная сеть закипела всякими гадостями и враньем. Театр отвечает работой. Только что вышла премьера у Марчелли, о которой я упомянул. Игорь Яцко репетирует "Волки и овцы" - спектакль, где на сцену выйдет великая Валентина Талызина. Много лет ей не давали в театре ролей, с приходом Марчелли она получила достойную работу. Будем с нетерпением ждать. Поскольку мой спектакль идет в этом театре, я являюсь свидетелем того, что работа там кипит, а это самое главное, что может быть в театре.

Спокойно пережил "артистический скандал" Театр Ермоловой, продолжая воплощать идеи своего худрука, Олега Меньшикова.

Очень достойно и безо всяких нажимов ушел с руководства Театром Сатиры Александр Ширвиндт. Буквально несколько дней назад он провел презентацию своей книги "Опережая некролог": три часа держал в радостном напряжении весь зал. Силы есть. Но человек выбрал такой путь. Мне очень нравится, как спокойно и неспешно Сергей Газаров начинает работу в качестве нового худрука. Начинает со знакомства - с артистами, с репертуаром. Думает.

Актер - это человек со своей позицией, которая может совпадать или не совпадать с позицией худрука театра

Почему один режиссер стал руководить сразу двумя коллективами - еще одна загадка. Но более важная: получится ли у него? Как говорится, будем посмотреть. Очень интересно.

По-прежнему бушует Машков в "Табакерке", умудряясь, с одной стороны, следовать традициям своего учителя Табакова, с другой - создавать совершенно своеобразный театр. Блещет Театр имени Пушкина, каждую премьеру которого ждем с нетерпением. Интересно работает, почти игнорируемый критикой, но любимый зрителями Театр мюзикла.

В общем, театральная жизнь идет. В новом, 2022 году, будет куда пойти.

С Новым театральным годом!

Культура Театр Драматический театр Колонка Андрея Максимова

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