Мясников: Вакцинация дает самый стойкий эффект у переболевших COVID-19

Вакцинация дает особенно стойкий эффект у переболевших коронавирусом. При этом она защищает и от нового штамма "омикрон", считает главный врач 71-й городской московской больницы Александр Мясников.

В своем Telegram-канале доктор напоминает, что после второй дозы вакцины защитные антитела появляются через три недели, а после ревакцинации третьей дозой увеличение уровня защитных антител происходит через две-три недели.

Мясников считает, что в феврале может начаться очередной рост заболеваемости коронавирусом. Поэтому призывает всех, кто еще не вакцинировался, сделать прививку. А если уже прошло полгода после полного курса прививок, то ревакцинироваться.

Как заявил в эфире телеканала "Россия-1" руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин, "омикрон" в странах, где он получил распространение, начинает очень быстро вытеснять "дельту". При этом Гущин не согласен с теорией, что "омикрон"-штамм может стать "живой вакциной".