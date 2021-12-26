Минобороны РФ получит в 2022 году новейшие ЗРК ближнего действия

Сухопутные войска в 2022 году получат на вооружение новейшие зенитные ракетные комплексы малой дальности "Гибка-С".

"Гибка-С" может атаковать воздушные цели в движении на скорости до 30 км/ч. Фото: РИА Новости

Армейские подразделения получат надежного защитника, способного прикрыть от воздушных атак подразделения на марше. Зенитные ракетные комплексы войсковой противовоздушной обороны "Гибка-С" в первую очередь предназначены для уничтожения самолетов, вертолетов, беспилотников, крылатых ракет на малых и предельно малых высотах в любое время суток и в условиях ограниченной видимости. Причем комплекс способен сбивать воздушные цели, летящие со скоростью до 1500 км/ч.

Как рассказал "Красной звезде" начальник войсковой ПВО Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов, взводные комплекты боевых машин "Гибка-С" поступят в части противовоздушной обороны впервые.

По словам генерала, эти боевые машины оснащены средствами разведки и автоматизированной системой управления, которая входит в единую систему управления тактического звена. Это позволит "Гибкам" вести круглосуточное боевое дежурство по ПВО и управлять огнем в режиме реального времени.

Леонов также отметил, что в соединения военных округов будет продолжена поставка современного переносного зенитного ракетного комплекса "Верба", имеющего высокую эффективность в условиях воздействия оптических помех.

Комплекс "Гибка-С" впервые был представлен в 2016 году на закрытом показе военно-технического форума "Армия".

Комплекс оснащен четырьмя готовыми к пуску ракетами "Игла", "Игла-С" или "Верба" и установлен на шасси бронеавтомобиля "Тигр-М"

Производителям была поставлена задача создать универсальную машину, которая будет следить за воздушной обстановкой, обнаруживать цель и атаковать воздушные объекты при помощи ракет переносных зенитных комплексов.

Комплекс оснащен четырьмя готовыми к пуску ракетами "Игла", "Игла-С" или "Верба" и установлен на шасси бронеавтомобиля "Тигр-М". Ранее машины данного типа, оснащенные ракетами ПЗРК, в России не производились.

Основное предназначение этих комплексов малого действия - защищать от воздушных атак части и подразделения Сухопутных войск на самом уязвимом направлении, при передвижении к местам дислокации. Колонна пехоты или танков на марше необходимо прикрывать при атаках с воздуха. "Гонять" вместе с подразделениями комплексы "Тор", "Бук" или "Панцирь" довольно накладно.

Было приятно решение подработать под цели "сухопутчиков" морской комплекс "Гибка", который в ВМФ за эффективность уже прозвали "флотским зонтиком". Морская "Гибка" сейчас установлена на малых артиллерийских кораблях "Астрахань" и "Волгодонск", на большом противолодочном корабле "Вице-адмирал Кулаков".

Разработанный сухопутный вариант получил название "Гибка-С".

После многочисленных испытаний комплекс зарекомендовал себя с самой лучшей стороны и был принят на вооружение. Одно из преимуществ "Гибки-С" в том, что машина может вести обстрел воздушных целей в движении на скорости до 30 км/ч. Это очень эффективно для прикрытия войск при совершении марша. Кроме того, оператор комплекса имеет возможность дистанционного пуска зенитных управляемых ракет всех модификаций ПЗРК "Верба" и "Игла".

Боекомплект боевой машины отделения "Гибка-С" состоит из восьми ракет в транспортно-пусковых контейнерах. Четыре из них крепятся на пусковую установку. Еще четыре ракеты перевозятся внутри бронеавтомобиля.