На Украине беременных и женщин с детьми поставят на воинский учет

Украинские власти поставят беременных и женщин с малолетними детьми на воинский учет. Об этом сообщила пресс-служба главного управления разведки министерства обороны Украины.

Напомним, ранее вступил в силу приказ минобороны страны, по которому работающие представительницы ряда отраслей и профессий должны быть поставлены на воинский учет. Перечень, утвержденный документом, состоит из 35 профессиональных направлений, каждое из которых включает в себя десятки отдельных специальностей хозяйственной деятельности. В общей сложности приказ затрагивает сотни тысяч украинских женщин.

"Беременные женщины и с малолетними детьми тоже берутся на воинский учет", - говорится в сообщении управления разведки минобороны в Facebook.

Сообщается также, что в случае с женщинами, как и с мужчинами, будет учитываться состояние здоровья человека и его семейные обстоятельства. План реализации приказа по военному учету женщин спланирован до конца 2022 года.