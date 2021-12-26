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26.12.2021 14:11
Рубрика: В мире

На Украине беременных и женщин с детьми поставят на воинский учет

Текст: Диана Ковалева

Украинские власти поставят беременных и женщин с малолетними детьми на воинский учет. Об этом сообщила пресс-служба главного управления разведки министерства обороны Украины.

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Напомним, ранее вступил в силу приказ минобороны страны, по которому работающие представительницы ряда отраслей и профессий должны быть поставлены на воинский учет. Перечень, утвержденный документом, состоит из 35 профессиональных направлений, каждое из которых включает в себя десятки отдельных специальностей хозяйственной деятельности. В общей сложности приказ затрагивает сотни тысяч украинских женщин.

"Беременные женщины и с малолетними детьми тоже берутся на воинский учет", - говорится в сообщении управления разведки минобороны в Facebook.

Сообщается также, что в случае с женщинами, как и с мужчинами, будет учитываться состояние здоровья человека и его семейные обстоятельства. План реализации приказа по военному учету женщин спланирован до конца 2022 года.

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