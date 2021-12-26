NI: Атомный ракетоносец "Князь Олег" сможет разрушать города

Американские СМИ оценили мощь российской атомной субмарины четвертого поколения. Речь идет о новом подводном ракетоносце стратегического назначения "Князь Олег".

Как пишет The National Interest, основной целью подлодок класса "Борей", к которому принадлежит "Князь Олег", является разрушение городов противника. Причем столь сокрушительные удары субмарина сможет наносить даже в том случае, если другие ядерные силы будут уничтожены. Такая же задача, кстати, стоит и перед вооруженными баллистическими ракетами субмаринами, которые имеются у других стран.

Также в публикации упоминается подводная лодка "Князь Владимир", которая стала первым усовершенствованным вариантом проекта 955A класса "Борей".

В материале отмечается, что подводные лодки проекта 955 "Борей" и модернизированного проекта 955А "Борей-А" способны нести по 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава".

Ранее сообщалось, что с ракетного подводного крейсера "Князь Олег" уже была успешно запущена баллистическая ракета "Булава". Как отметили в Минобороны России, ракетный пуск проводился в рамках государственных испытаний носителя.

Подлодка, находившаяся в акватории Белого моря, запустила ракету из подводного положения. При этом цель была обозначена на полигоне Кура на Камчатке.