В Бельгии "омикрон"-штамм коронавируса стал доминирующим

"Омикрон"-штамм SARS-CoV-2 стал доминирующим в Бельгии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на вирусологов, которые заявили, что 25 декабря "омикроном" заразилось столько же человек, сколько и "дельта"- штаммом.

Всего за две недели новому варианту коронавируса удалось вытеснить своего предшественника. В ближайшие недели на "омикрон"-штамм придется почти 90 процентов новых заражений, уверены специалисты.

В то же время подчеркивается, что на этой неделе выявляли около семи тысяч инфицированных в сутки, что на 36 процентов меньше, чем неделей ранее.