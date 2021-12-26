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26.12.2021 06:30
Рубрика: Общество

Онколог назвал блюда для правильного новогоднего стола с алкоголем

Текст: Георгий Панин
О пользе здорового питания сказано уже много. Придерживаться правильного рациона надо не только по праздникам, а постоянно, иначе никакого смысла в этом нет. Но если вы хотите изменить свою жизнь с нового года и снизить риск возникновения рака желудка и толстой кишки, то можно начать с новогоднего стола.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Специально для "Российской газеты" руководитель отделения онкопроктологии онкоцентра "Лапино-2" Арсен Расулов рассказал, как правильно выстроить свой рацион:

Фото: iStock
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Основное блюдо

- В первую очередь, чтобы снизить риск возникновения рака стоит уменьшить количество употребляемого красного мяса. Из-за структуры волокон оно вызывает процессы гниения и брожения в организме, которые негативно отражаются на слизистой желудка и кишечника. В отдаленной перспективе это может стать одной из причин развития рака.

Конечно, гарантии здесь нет, но уже выявлена закономерность, что, к примеру, вегетарианцы реже болеют раком желудка и толстой кишки.

Никто не говорит, что красное мясо надо полностью исключить - оно дает нам необходимые питательные вещества и микроэлементы, которых нет больше нигде. Но составлять основу рациона оно определенно не должно. Его нужно чередовать с белым мясом птицы или рыбой. В идеале красное мясо рекомендуется употреблять не чаще двух раз в неделю.

На новогоднем столе основное блюдо следует сделать из курицы, индейки или рыбы. Лучший вариант - запекание. Жарка или приготовление на огне способствуют образованию канцерогенов, которые вместе с пищей попадают в наш организм. На гарнир лучше выбирать полезные каши. Например, киноа или гречневая каша, приготовленная с чечевицей, морковью и луком. Это полезное, вкусное, сытное и не приевшееся блюдо.

Выпечка и нарезки

В рационе следует избегать преобладание жиров или белков. Здоровый человек должен потреблять примерно в 3-4 раза больше углеводов, чем белков и жиров, поскольку именно они являются "топливом" для организма.

При этом потребление быстрых углеводов следует ограничить. Они дают моментальный заряд энергии для нашего организма, но эффект очень быстро заканчивается и требуется очередная подпитка.

Фото: iStock
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В результате в кровь выбрасывается слишком много сахара, и поджелудочная железа со временем перестает справляться. Чаще всего это приводит к сахарному диабету, но может также повлиять на образование рака поджелудочной железы.

Стоит помнить, что быстрые углеводы - это не только конфеты и булочки, большинство фруктов тоже их содержат. Опять же, это не означает, что отказаться от них надо совсем. Но они не должны составлять основу рациона. Одно яблоко или апельсин в день никому не навредит, как вариант перекуса между завтраком и обедом.

Медленные углеводы - это, в первую очередь, крупы и некоторые овощи. Также, если мы говорим о здоровом питании, то оно должно содержать большое количество клетчатки, примерно 20-30 грамм в день. Она есть в овощах и других продуктах растительного происхождения.

Идеальными в этом отношении являются отруби. Они содержат большое количество растительной клетчатки, которой нет больше нигде. Кроме того, отруби разбухая в толстой кишке впитывают излишки влаги и заставляют ее сокращаться, а такая практика очень полезна для этого органа.

Для новогоднего стола можно приготовить, например, блинчики с отрубями или еще проще использовать муку из овсяных отрубей. Такая выпечка получается тонкой и вкусной. А в качестве начинки завернуть в них красную икру, украсив веточной укропа - это будет и празднично, и полезно.

Что касается маринадов, солений и копченостей, а также различных колбас - то они могут быть на новогоднем столе. В принципе употреблять их лучше по праздникам.

Сейчас уже практически все отошли от советских традиций, когда на праздничном столе должно присутствовать 5-10 блюд, включая различную колбасную нарезку, копчености, маринованные огурчики и так далее.

В большинстве своем, россияне подходят к застолью более демократично, ограничиваясь одной закуской, парой салатов и одним главным блюдом. И это более здоровый подход, который спасает многих от переедания и связанного с этим плохого самочувствия.

Какой выбрать алкоголь

Еще одни продукт, который всегда присутствует на новогоднем столе - алкоголь. Без него не обходится ни одно застолье. Алкоголь в принципе нельзя назвать полезным, но, если его нельзя исключить, можно хотя бы минимизировать вред.

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Самым лучшим вариантом для главной ночи в году будут сухие вина. По сути - это продукты растительного происхождения, которые подвергаются брожению. Содержащийся в них градус получается естественным путем, поэтому для организма это будет наиболее безопасно. Вина стоит выбирать только хорошего качества, без добавления спирта, красителей, консервантов и так далее.

Популярные за-за своей дешевизны винные напитки не имеют ничего общего с настоящим вином. Это разбавленные и подкрашенные жидкости, в которых доля натурального продукта составляет около 10%. Поэтому от них лучше отказаться совсем.

Шампанского и игристых вин тоже лучше избегать, потому что пузырьки газа способствуют быстрому опьянению из-за моментальной доставки в кровь алкоголя. С такими напитками очень легко перебрать и получить алкогольное отравление.

Также лучше в принципе воздержаться от крепкого алкоголя, так как он обеспечивает более сильную интоксикацию организма.

Но, стоит помнить, употреблять алкоголь можно только в том случае, если у человека нет заболеваний системы желудочно-кишечного тракта. При их наличии - алкоголь противопоказан.

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