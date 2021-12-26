Песков назвал Россию абсолютно демократичной страной

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия является абсолютно демократической страной. Утверждающие обратное просто не знают специфики российской жизни, уверен он.

"Мы Российская Федерация, мы суверенное государство. В руках президента Путина сосредоточена та власть, которая предусмотрена Конституцией Российской Федерации, не больше и не меньше", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин". Песков подчеркнул, что в России "живут очень сильные, очень гордые и очень свободные люди".

По его словам, в Вашингтоне пытаются называть какие-то страны демократичными, а какие-то - нет. Но если сравнить Америку с Нидерландами, то Америка - это почти диктатура, считает пресс-секретарь президента.

"Просто каждая страна должна быть суверенной, каждая страна имеет тот строй, который присущ этой стране, который проистекает из исторических традиций, проистекает из уровня развития страны и так далее и тому подобное", - уверен он.