Песков: Расширение НАТО на Украину - вопрос жизни и смерти для РФ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что расширение НАТО на Украину, в Грузию, Молдавию - это уже вопрос жизни и смерти для РФ. Он отметил, что США не задают вопросов, что не нравится России при расширении НАТО, а просто делают это.

"Мы видим, что делает НАТО, мы видим маневры у наших границ, мы видим поставки огромного количества техники. Они через Грецию завозят и по другим направлениям", - сказал он в интервью в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

Он также отметил, что на Украине уже несколько тысяч военных инструкторов НАТО, организация проникает на Украину, и в итоге останется только формализовать этот процесс. НАТО также проникает и в другие страны, которые были на территории Советского Союза: Молдавию, Грузию. "Конечно, это уже вопрос, ну, фактически, жизни и смерти для нас", - резюмировал Песков.