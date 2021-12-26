Песков: Россия никогда ни на кого не нападала первой

Россия никогда и ни на кого не нападала первой, напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста, просчитывает ли РФ свои шаги. По всей видимости, речь шла о действиях во внешнеполитической сфере.

"Россия первой никогда ни на кого не нападала", - подчеркнул Песков в эфире телеканала "Россия 1".

Напомним, ранее Москва не раз отвергала обвинения Запада и Киева в агрессивных намерениях, касающихся целостности Украины. При этом тот же Песков отмечал, что никого не должно волновать какое-либо перемещение войск по территории России, поскольку это внутреннее дело нашей страны.