Санкции никому ни разу не помогали достигнуть своей цели. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В программе "Москва. Кремль. Путин" на "России-1" он констатировал, что Москва прекрасно понимает и осознает, что с этими санкциями нам жить очень долго. Президент Байден не может отменить их - многие процессы кодифицированы, он связан по рукам и ногам законами и актами.

Песков также назвал антироссийские санкции продуктом внутриполитического противостояния республиканцев и демократов.

При этом он напомнил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди в начале 2000-х годов находился под санкциями США, которые затем сняли. И это лишний пример того, что санкции никогда не достигают своей цели.