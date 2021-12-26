Песков считает, что в 2022 году мир ждут новые волны пандемии

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что из-за пандемии уходящий год был сложным, но и в следующем году следует ожидать новые волны заболеваний коронавирусом.

"Действительно, год был сложный, действительно, в плане пандемии, наверное, начинающийся год тоже ничего нам радужного не сулит. Понятно, что какое-то количество очередных волн нас ждет впереди", - сказал он интервью программе "Москва. Кремль. Путин" .

При этом, по его словам, в плане экономики России удалось вылезти "из ковидной ямы".

Он отметил, что реальные доходы населения стали расти, хотя инфляция во многом нивелирует этот рост. Это та проблема, о которой президент заботиться каждый день, подчеркнул Песков и это "большая головная боль" для российского правительства. "Но мы не можем вырвать себя из общемирового контекста, а инфляция - это сейчас болезнь, от которой страдает весь мир", - сказал Песков.