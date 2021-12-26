Песков усомнился в приезде Зеленского на саммит СНГ в Петербурге

Президент Украины Владимир Зеленский имеет возможность приехать в Санкт-Петербург на неформальный саммит СНГ, но вряд ли это сделает. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Зеленский может приехать (на саммит), безусловно, но я не думаю, что он это сделает", - сказал Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Представитель Кремля отметил, что Путин готов говорить с Зеленским на темы двусторонних отношений, но не об урегулировании конфликта в Донбассе, к которому Россия не имеет отношения.

Ожидается, что в предстоящем саммите, который пройдет 28 декабря в Санкт-Петербурге, примут участие девять глав государств и правительств.