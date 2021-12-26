Все положения в Минских соглашениях прописаны четко, без "двойного смысла", нужно их просто прочитать и выполнять. Об этом заявил в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Многим, наверное, хочется напомнить, давайте, возьмите текст: краткий, абсолютно понятный, логически выстроенный. Прочитайте его, и вы все поймете. Там нет ни двойного дна, ни двойного смысла. Там все абсолютно четко прописано", - сказал Песков. Он заметил, что многие политики уже ушли с арены, и Владимир Путин остался единственным свидетелем ночной работы над этими договоренностями.

Западные политики не объективны, а их позиция несбалансированная, считает пресс-секретарь российского лидера. "Киев никто не критикует, Киев ни к чему никто не призывает. Конечно, традиционно никто не требует от Киева выполнить Минский комплекс мер. Это показывает, наверное, что позиция наших западных оппонентов как минимум несбалансированная. Они не могут претендовать на объективность в этом процессе", - подчеркнул он. Россию упрекают в якобы подготовке агрессии против Украины, "при этом никто не упрекает Украину в том, что она готовится к агрессии против своего собственного народа на Донбассе", заметил Песков.

"Нам говорят - вы должны принять меры по деэскалации. Никто не говорит Киеву, что Киев должен принять меры по деэскалации​​​. Никто не делает окриков в адрес Киева с тем, чтобы напомнить об абсолютной недопустимости очередного витка гражданской войны, что для нас абсолютно не допустимо, потому что это в непосредственной близости от наших границ. И там живут все-таки русские люди, судьба которых не может быть безразличной для нашей страны", - заявил пресс-секретарь президента.