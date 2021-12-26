Новости

На Москву идет сильная метель 14:55
В возрасте 92 лет умер экс-президент Греции Каролос Папульяс 14:51
В СФ прокомментировали требования ЕС компенсаций за импортозамещение 14:34
На Украине беременных и женщин с детьми поставят на воинский учет 14:11
В центре Гамалеи назвали страны, где "омикрон" начал вытеснять "дельту" 13:19
Сенатор назвал хорошим сигналом предложение НАТО о консультациях с РФ 13:15
Оперштаб: В Москве выявлено 2180 новых случаев COVID-19 12:32
Премьер Испании назвал подарком окончание извержения на Канарах 12:28
Семак не хочет, чтобы Дзюба оставался в "Зените" 12:26
Россияне назвали самые любимые новогодние песни 11:43
Кабмин выделил 5 млрд рублей на модернизацию почтовых отделений в селах 11:24
Подруга нового президента Чили отказалась становиться "первой леди" 11:11
Юрист рассказал, что нельзя делать со старой банковской картой 11:10
Шойгу открыл в Подмосковье "Зимнюю сказку" 11:00
Россияне рассказали, что их больше всего раздражает в новогоднюю ночь 10:54
Трое из семи участников группы BTS заразились COVID-19 в США 10:47
Умер лауреат премии "Грэмми" Джей Ди Кроу 10:31
СМИ: Столтенберг может созвать Совет Россия-НАТО 12 января 10:11
СМИ сообщили о возможной встрече России и Германии по Украине 10:05
Под Курском три человека погибли в ДТП 09:46
Умерла певица Ванда Янг из группы Marvelettes 09:33
Вооруженный злоумышленник арестован на территории Виндзорского замка 09:23
Подготовка к ЕГЭ: тест из заданий, в которых чаще всего ошибаются 09:20
В Израиле введут дополнительные коронавирусные ограничения 08:54
Юрист предупредил курильщиков о новых запретах в 2022 году 08:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Кто и зачем хотел бы забыть об уроках Нюрнбергского трибунала
Кто и зачем хотел бы забыть об уроках Нюрнбергского трибунала
"Госуслуги" получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
"Госуслуги" получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
26.12.2021 15:04
Рубрика: Власть

В Кремле заявили об отсутствии "двойного дна" в Минских соглашениях

Текст: Кира Латухина
Все положения в Минских соглашениях прописаны четко, без "двойного смысла", нужно их просто прочитать и выполнять. Об этом заявил в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

"Многим, наверное, хочется напомнить, давайте, возьмите текст: краткий, абсолютно понятный, логически выстроенный. Прочитайте его, и вы все поймете. Там нет ни двойного дна, ни двойного смысла. Там все абсолютно четко прописано", - сказал Песков. Он заметил, что многие политики уже ушли с арены, и Владимир Путин остался единственным свидетелем ночной работы над этими договоренностями.

Фото: EPA/OLGA IVASHCHENKO
МИД: Инструкторы НАТО тренируют армию Украины в нарушение Минских соглашений

Западные политики не объективны, а их позиция несбалансированная, считает пресс-секретарь российского лидера. "Киев никто не критикует, Киев ни к чему никто не призывает. Конечно, традиционно никто не требует от Киева выполнить Минский комплекс мер. Это показывает, наверное, что позиция наших западных оппонентов как минимум несбалансированная. Они не могут претендовать на объективность в этом процессе", - подчеркнул он. Россию упрекают в якобы подготовке агрессии против Украины, "при этом никто не упрекает Украину в том, что она готовится к агрессии против своего собственного народа на Донбассе", заметил Песков.

"Нам говорят - вы должны принять меры по деэскалации. Никто не говорит Киеву, что Киев должен принять меры по деэскалации​​​. Никто не делает окриков в адрес Киева с тем, чтобы напомнить об абсолютной недопустимости очередного витка гражданской войны, что для нас абсолютно не допустимо, потому что это в непосредственной близости от наших границ. И там живут все-таки русские люди, судьба которых не может быть безразличной для нашей страны", - заявил пресс-секретарь президента.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента Переговоры по урегулированию конфликта на Украине

Главное сегодня

Путин рассказал про ответ РФ при отказе НАТО дать гарантии безопасности
МИД РФ: Сроки и формат встречи Совета Россия-НАТО прорабатываются
В СФ прокомментировали требования ЕС компенсаций за импортозамещение
"Газпром" ответил на обвинения в недостаточных поставках газа в Европу
СМИ сообщили о возможной встрече России и Германии по Украине
Пресс-конференция Владимира Путина. Главное
Любые соцвыплаты запретят списывать за долги