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26.12.2021 13:35
Рубрика: Общество

Почему важно подводить итоги перед Новым годом

Текст: Алена Антонова
Подведение итогов считается хорошей привычкой, свойственной успешным людям. Психологи выделяют несколько тезисов, помогающих понять, для чего нам важны итоги.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

1. Освободить место для нового можно попрощавшись со старым. Под событиями уходящего года важно подвести черту для нового старта, обращает внимание в разговоре с "Российской газетой" психолог Елена Штоль. "Время течет, все меняется, оставаться на месте нельзя. Чтобы начать новое, надо отойти от старого, даже если это было чем-то хорошим. Для нового надо освободить место, в том числе, в сознании. И подведение итогов помогает сделать это более качественно", - обращает внимание психолог.

Фото: iStock
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2. Важны и позитивные, и негативные итоги. Итоги помогают увидеть события года со стороны. Оценка позитивных событий помогает осознать достижения и найти повод для гордости собой. Оценка негативных событий помогает вынести уроки. В любом случае важно систематизировать полученный опыт. Все это необходимо для того, чтобы двигаться дальше и правильно формулировать желания на новый год, обращает внимание психолог.

Специалисты дают практические советы по подведению итогов. "Нужно выделить самое важное из того, что произошло с вами в этом году. Тезисов будет несколько. Их можно написать на листочках бумаги и прикрепить на зеркало или холодильник. Если такой возможности нет, можно записать эти тезисы в заметках в смартфоне. Детализация итогов важна для того, чтобы понять, от какой базы мы отталкиваемся, чтобы идти дальше, ставить цели на будущее", - говорит специалист.

За праздничным столом, перед наступлением Нового года, можно выполнить ритуал. "Во-первых, написать записочки друг другу - семье и даже всем гостям, начинающиеся со слов "а ты помнишь". И далее за этими словами написать что-то хорошее, за что вы благодарите человека. Таким образом мы вспомним радостные события, улыбнемся, почувствуем себя любящими и любимыми и настроимся на позитивную волну. Во-вторых, если вы отмечаете Новый год с семьей или друзьями, также полезно предоставить слово каждому - по кругу. Говорящий должен подвести итоги и поблагодарить уходящий год за события и уроки", - приводит пример Елена Штоль.

Затем по второму кругу можно также проговорить желания. Это делает беседу осмысленной, полной, позитивной, люди ощущают причастность себя и своих желаний к обществу. Это важно с точки зрения правильной самореализации в социуме", - говорит психолог.

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