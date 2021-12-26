Почему важно подводить итоги перед Новым годом

Подведение итогов считается хорошей привычкой, свойственной успешным людям. Психологи выделяют несколько тезисов, помогающих понять, для чего нам важны итоги.

1. Освободить место для нового можно попрощавшись со старым. Под событиями уходящего года важно подвести черту для нового старта, обращает внимание в разговоре с "Российской газетой" психолог Елена Штоль. "Время течет, все меняется, оставаться на месте нельзя. Чтобы начать новое, надо отойти от старого, даже если это было чем-то хорошим. Для нового надо освободить место, в том числе, в сознании. И подведение итогов помогает сделать это более качественно", - обращает внимание психолог.

2. Важны и позитивные, и негативные итоги. Итоги помогают увидеть события года со стороны. Оценка позитивных событий помогает осознать достижения и найти повод для гордости собой. Оценка негативных событий помогает вынести уроки. В любом случае важно систематизировать полученный опыт. Все это необходимо для того, чтобы двигаться дальше и правильно формулировать желания на новый год, обращает внимание психолог.

Специалисты дают практические советы по подведению итогов. "Нужно выделить самое важное из того, что произошло с вами в этом году. Тезисов будет несколько. Их можно написать на листочках бумаги и прикрепить на зеркало или холодильник. Если такой возможности нет, можно записать эти тезисы в заметках в смартфоне. Детализация итогов важна для того, чтобы понять, от какой базы мы отталкиваемся, чтобы идти дальше, ставить цели на будущее", - говорит специалист.

За праздничным столом, перед наступлением Нового года, можно выполнить ритуал. "Во-первых, написать записочки друг другу - семье и даже всем гостям, начинающиеся со слов "а ты помнишь". И далее за этими словами написать что-то хорошее, за что вы благодарите человека. Таким образом мы вспомним радостные события, улыбнемся, почувствуем себя любящими и любимыми и настроимся на позитивную волну. Во-вторых, если вы отмечаете Новый год с семьей или друзьями, также полезно предоставить слово каждому - по кругу. Говорящий должен подвести итоги и поблагодарить уходящий год за события и уроки", - приводит пример Елена Штоль.

Затем по второму кругу можно также проговорить желания. Это делает беседу осмысленной, полной, позитивной, люди ощущают причастность себя и своих желаний к обществу. Это важно с точки зрения правильной самореализации в социуме", - говорит психолог.