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Рубрика: Власть

Почти 670 тысяч иностранцев получили гражданство России в 2021 году

За 11 месяцев 2021 года 667 тысяч 939 иностранцев получили гражданство РФ. Это на 105 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает ТАСС, в распоряжении которого оказался отчет МВД.

Фото: photoxpress
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В документе подчеркивается, что увеличилось и число поставленных на миграционный учет иностранцев. Так, если за 11 месяцев 2020 года их было около 9 миллионов человек, то в текущем - почти 12 миллионов. В то же время в Россию стали реже приезжать иностранцы из визовых стран.

Ранее сообщалось, что количество запросов на получение российского гражданства увеличилось. Значительную часть среди желающих получить гражданство РФ составляют граждане Украины, Беларуси, Молдавии и Казахстана.

Власть Безопасность Правоохранительная система Правительство МВД

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