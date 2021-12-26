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26.12.2021 11:11
Рубрика: В мире

Подруга нового президента Чили отказалась становиться "первой леди"

Текст: Юрий Когалов

Ирина Караманос, подруга избранного президента Чили Габриэля Борича, не хочет быть "первой леди". По ее мнению, эта "должность" устарела и ее надо переосмыслить.

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"Мы живем в другое время, многое изменилось. Мы должны переосмыслить власть и отношения, которые складываются после прихода к ней", - заявила Караманос.

Как отмечают чилийские СМИ, ее отношения с Боричем продолжаются уже три года. При этом она фактически является его политическим советником. Именно она сыграла ключевую роль в сборе 34 тысяч подписей, которые были необходимы ему для регистрации в качестве кандидата в президенты. "Мы партнеры по жизни, но также в политике", - отметила Караманос. "С Габриэлем мы являемся частью одного политического проекта, мы разделяем одни убеждения и конкретные надежды внести свой вклад в построение альтернативного общества", - заявила она.

Кстати, друг друга Караманос и Борич называют "Чофо" и "Чофи", это производные от слова "артишок" на испанском. "Мы очень любим артишоки", - рассказал сам избранный президент. По его словам, как-то раз его подруга нарисовала артишок и сказала, что он олицетворяет ее, поэтому он "пытался вытащить каждый лепесток из артишока, чтобы достичь ее сердца".

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Сам Борич согласен с мнением подруги относительно ее неприятия позиции "первой леди". Однако, как отмечают местные СМИ, все может еще измениться, ведь инаугурация пройдет только 11 марта. В странах Латинской Америки сильны традиции, и даже правительства, которые считают себя прогрессивными, не отказываются от них. Если Караманос все же откажется от титула "первой леди", она пойдет по пути Беатрис Гутьеррес Мюллер, супруги президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. В 2018 году та решила, что спутница главы государства не должна быть просто его тенью, поскольку это увековечивает неравенство между мужчинами и женщинами. Схожая ситуация была в Аргентине, где Кристина Фернандес де Киршнер, нынешний вице-президент и экс-президент страны, требовала называть ее "первой гражданкой", когда главой государства был ее супруг Нестор Киршнер. Впрочем, обязанности "первой леди" она все же исполняла.

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