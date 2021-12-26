Преступники научились использовать электронную метку от Apple для слежки

Выпущенная в 2021 году компанией Apple электронная метка AirTag предназначена для поиска потерявшихся предметов. Однако после начала продаж выяснилось, что применять ее можно и для совершения преступлений. По крайней мере, об этом сообщают канадские полицейские и американские правозащитники.

Электронная метка AirTag - фактически брелок, который можно прикрепить к любому предмету, например к ключам или сумке, и она будет передавать сигнал о своем местонахождении в зашифрованном виде на ближайшее устройство Apple, а уже через него информация попадет к владельцу в его учетную запись на сервисе iCloud. Механика ранее была реализована в сервисе Find My и с успехом помогала отслеживать потерявшиеся или украденные гаджеты Apple и даже потерявшихся или украденных людей.

Но в случае с AirTag метке было придумано очень незаурядное применение. Канадские преступники крепят AirTag к интересующему их автомобилю на общественной парковке, без риска для себя отслеживают его до дома, а затем угоняют прямиком с подъездной дорожки. Такой способ угона намного безопаснее, чем угонять машину с общественной парковки.

Американская ассоциация по борьбе с домашним насилием высказывала опасения, что метку можно использовать для преследований. По мнению экспертов организации, метку можно незаметно подложить в сумку или карман к кому-либо и получать незаметно информацию обо всех перемещениях.

В Apple отвергают все обвинения. На официальном сайте размещена информация о том, что в случаях, когда чужой AirTag начинает перемещаться вместе с вами, а его владельца при этом рядом с вами нет, на iPhone должно появиться соответствующее уведомление. Если же оно будет проигнорировано, то позднее на AirTag будет активирован звуковой сигнал. Чуть позднее компания заявила, что звуковой сигнал будет включаться чаще, чем это было запрограммировано изначально, чтобы снизить возможные риски недобросовестного применения.

В России метки AirTag продаются, но работают в урезанном режиме, так как в нашей стране заблокированы частоты Ultra Wide Band (UBW) в диапазоне до 6,5 ГГц, необходимые для геолокации с точностью до сантиметров. Дублирующая возможности UBW и более привычная технология Bluetooth позволяет определить лишь примерное местонахождение метки с точностью до десятков, а в некоторых случаях и сотен метров. Впрочем, как сообщалось, Apple проводит совместно с НИИ Радио тестирование возможности использования UBW в России, которое продлится до 1 февраля 2022 года. После чего регулятором будет принято решение о возможности применения технологии UBW в нашей стране. Сдерживает массовое использование и высокая цена: в США метка стоит 29 долл., а в России - 2990 руб.